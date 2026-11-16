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V Detve sa B. Baran ujal funkcie primátora na druhé volebné obdobie
Primátor vo svojom príhovore počas ustanovujúceho MsZ zdôraznil, že postupne chce napĺňať ciele, ktoré sú dôležité pre rozvoj Detvy.
Autor TASR
Detva 16. novembra (TASR) - V Detve sa v pondelok uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva na nové volebné obdobie. Funkcie primátora sa opätovne ujal Branislav Baran (nezávislý).
Najväčšie zastúpenie v novozvolenom detvianskom mestskom zastupiteľstve (MsZ) majú nezávislí kandidáti. V 17-člennom poslaneckom zbore ich je 15. Ako nezávislí boli zvolení Imrich Gužmer, Ján Ďurčov, Mariana Klimová, Tomáš Ostrihoň, Jozef Kulišiak, Katarína Krekáňová, Slavomír Ciglan, Michal Marunčiak, Jozef Strapko, Jozef Výbošťok ml., Jozef Výboštok st., Jana Lalíková, Jozef Pavlov, Ján Šufliarský a Veronika Kvietková. Jedného poslanca má hnutie Republika (Milan Ďurica) a jednu poslankyňu strana Smer-SD (Darina Labáková). Do poslaneckých lavíc zasadne 12 mužov a päť žien. V mestskom zastupiteľstve obhájilo svoje mandáty z uplynulého volebného obdobia deväť poslancov. Zastupiteľstvo na obdobie 2026 až 2030 zriadilo komisie a ich členov, určilo aj poslancov, ktorí budú môcť sobášiť.
Primátor vo svojom príhovore počas ustanovujúceho MsZ zdôraznil, že postupne chce napĺňať ciele, ktoré sú dôležité pre rozvoj Detvy. „Do tohto volebného obdobia vstupujem s plnou energiou, množstvom nápadov a chuťou pokračovať v práci,“ povedal. Verí, že s novozvoleným mestským zastupiteľstvom dokážu vytvoriť tím, ktorý bude vedieť hľadať riešenia. „Nemusíme mať vždy rovnaké názory na všetky témy. Dôležité však je, aby sme mali spoločný cieľ, ktorým je rozvoj mesta,“ spomenul. Poslancom pripomenul, že mandáty, ktoré získali, nie sú len prejavom dôvery, ale záväzkom voči ľuďom, ktorí v Detve žijú.
Zároveň pripomenul, že nasledujúce roky nebudú pre samosprávy jednoduché. „Opäť čelíme rastúcim cenám stavebných materiálov, pohonných látok, energií, ktoré spolu s infláciou predražujú takmer každú sféru fungovania mesta,“ doplnil. Významnou výzvou podľa neho budú aj nové povinnosti. Medzi nimi napríklad povinná mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu, ktorá prinesie ďalšiu finančnú záťaž pre mestské rozpočty.
V októbrových komunálnych voľbách sa doterajšiemu primátorovi Branislavovi Baranovi podarilo obhájiť mandát na ďalšie funkčné obdobie. Vo voľbách získal 3623 hlasov, čo predstavuje 70 percent.
Najväčšie zastúpenie v novozvolenom detvianskom mestskom zastupiteľstve (MsZ) majú nezávislí kandidáti. V 17-člennom poslaneckom zbore ich je 15. Ako nezávislí boli zvolení Imrich Gužmer, Ján Ďurčov, Mariana Klimová, Tomáš Ostrihoň, Jozef Kulišiak, Katarína Krekáňová, Slavomír Ciglan, Michal Marunčiak, Jozef Strapko, Jozef Výbošťok ml., Jozef Výboštok st., Jana Lalíková, Jozef Pavlov, Ján Šufliarský a Veronika Kvietková. Jedného poslanca má hnutie Republika (Milan Ďurica) a jednu poslankyňu strana Smer-SD (Darina Labáková). Do poslaneckých lavíc zasadne 12 mužov a päť žien. V mestskom zastupiteľstve obhájilo svoje mandáty z uplynulého volebného obdobia deväť poslancov. Zastupiteľstvo na obdobie 2026 až 2030 zriadilo komisie a ich členov, určilo aj poslancov, ktorí budú môcť sobášiť.
Primátor vo svojom príhovore počas ustanovujúceho MsZ zdôraznil, že postupne chce napĺňať ciele, ktoré sú dôležité pre rozvoj Detvy. „Do tohto volebného obdobia vstupujem s plnou energiou, množstvom nápadov a chuťou pokračovať v práci,“ povedal. Verí, že s novozvoleným mestským zastupiteľstvom dokážu vytvoriť tím, ktorý bude vedieť hľadať riešenia. „Nemusíme mať vždy rovnaké názory na všetky témy. Dôležité však je, aby sme mali spoločný cieľ, ktorým je rozvoj mesta,“ spomenul. Poslancom pripomenul, že mandáty, ktoré získali, nie sú len prejavom dôvery, ale záväzkom voči ľuďom, ktorí v Detve žijú.
Zároveň pripomenul, že nasledujúce roky nebudú pre samosprávy jednoduché. „Opäť čelíme rastúcim cenám stavebných materiálov, pohonných látok, energií, ktoré spolu s infláciou predražujú takmer každú sféru fungovania mesta,“ doplnil. Významnou výzvou podľa neho budú aj nové povinnosti. Medzi nimi napríklad povinná mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu, ktorá prinesie ďalšiu finančnú záťaž pre mestské rozpočty.
V októbrových komunálnych voľbách sa doterajšiemu primátorovi Branislavovi Baranovi podarilo obhájiť mandát na ďalšie funkčné obdobie. Vo voľbách získal 3623 hlasov, čo predstavuje 70 percent.