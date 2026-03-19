V Detve sa po zime začalo jarné čistenie ulíc
Cieľom upratovania je odstrániť z ulíc zvyšky zimného posypového materiálu, prach, lístie a ďalšie nečistoty, ktoré sa počas zimy nahromadili pri krajniciach ciest.
Autor TASR
Detva 19. marca (TASR) - V Detve sa po zimnom období začalo jarné čistenie ulíc, ktoré patrí medzi pravidelné sezónne činnosti. Samospráva ho v týchto dňoch zabezpečuje strojovo, čím nahrádza nedostatok potrebných pracovníkov. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca Detvy Milan Suja.
Cieľom upratovania je odstrániť z ulíc zvyšky zimného posypového materiálu, prach, lístie a ďalšie nečistoty, ktoré sa počas zimy nahromadili pri krajniciach ciest. Trvať bude do 25. marca v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 15.00 h. „Mesto zároveň upozorňuje obyvateľov, aby počas čistenia rešpektovali dočasné obmedzenia a podľa možností neparkovali vozidlá na krajniciach ulíc. Umožnia tak efektívnosť prác,“ podotýka samospráva.
V minulosti zametanie komunikácií zabezpečovali najmä prostredníctvom aktivačných pracovníkov, v posledných troch rokoch však postupne prešli na strojové čistenie. Dôvodom tejto zmeny je podľa mesta najmä pokles počtu ľudí, ktorí sú zapojení do aktivačných prác. „V minulosti sme mali k dispozícii desiatky aktivačných pracovníkov, dnes ich je len šesť. Preto sme museli hľadať efektívnejšie riešenie, ako zabezpečiť čistotu ulíc v celom meste,“ uviedol primátor Detvy Branislav Baran.
Strojové čistenie tak podľa neho predstavuje nielen rýchlejšie, ale aj dôkladnejšie riešenie. „Umožňuje nám zvládnuť väčší rozsah prác v kratšom čase a vo vyššej kvalite,“ doplnil.
V rámci tohtoročného jarného čistenia prejde stroj komunikáciami v celkovej dĺžke približne 45 kilometrov. Náklady na zabezpečenie tejto služby predstavujú 5166 eur. Samospráva zdôrazňuje, že zametanie ulíc nie je len otázkou estetiky. „Odstránením prachu a posypového materiálu sa zlepšuje čistota verejných priestranstiev, bezpečnosť premávky i kvalita ovzdušia v meste,“ reaguje. Pripomína, že prach, ktorý sa po zime usadí na vozovkách, by sa pri prejazde áut víril do ovzdušia a znečisťoval prostredie.
Harmonogram strojového zametania ulíc nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke mesta Detva.
Cieľom upratovania je odstrániť z ulíc zvyšky zimného posypového materiálu, prach, lístie a ďalšie nečistoty, ktoré sa počas zimy nahromadili pri krajniciach ciest. Trvať bude do 25. marca v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 15.00 h. „Mesto zároveň upozorňuje obyvateľov, aby počas čistenia rešpektovali dočasné obmedzenia a podľa možností neparkovali vozidlá na krajniciach ulíc. Umožnia tak efektívnosť prác,“ podotýka samospráva.
V minulosti zametanie komunikácií zabezpečovali najmä prostredníctvom aktivačných pracovníkov, v posledných troch rokoch však postupne prešli na strojové čistenie. Dôvodom tejto zmeny je podľa mesta najmä pokles počtu ľudí, ktorí sú zapojení do aktivačných prác. „V minulosti sme mali k dispozícii desiatky aktivačných pracovníkov, dnes ich je len šesť. Preto sme museli hľadať efektívnejšie riešenie, ako zabezpečiť čistotu ulíc v celom meste,“ uviedol primátor Detvy Branislav Baran.
Strojové čistenie tak podľa neho predstavuje nielen rýchlejšie, ale aj dôkladnejšie riešenie. „Umožňuje nám zvládnuť väčší rozsah prác v kratšom čase a vo vyššej kvalite,“ doplnil.
V rámci tohtoročného jarného čistenia prejde stroj komunikáciami v celkovej dĺžke približne 45 kilometrov. Náklady na zabezpečenie tejto služby predstavujú 5166 eur. Samospráva zdôrazňuje, že zametanie ulíc nie je len otázkou estetiky. „Odstránením prachu a posypového materiálu sa zlepšuje čistota verejných priestranstiev, bezpečnosť premávky i kvalita ovzdušia v meste,“ reaguje. Pripomína, že prach, ktorý sa po zime usadí na vozovkách, by sa pri prejazde áut víril do ovzdušia a znečisťoval prostredie.
Harmonogram strojového zametania ulíc nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke mesta Detva.