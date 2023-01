V Detve sa vlani narodilo vyše 100 detí, menej ako v roku 2021

Detva 8. januára (TASR) – V uplynulom roku sa v Detve narodilo 104 detí, oproti roku 2021 je to však pokles o 20. TASR to potvrdil hovorca mesta Milan Suja.



Ako dodal, jedno dievčatko prišlo na svet v sanitke v Detve. Ďalších 103 detí sa narodilo v pôrodniciach. Pripomenul, že viac bolo dievčat. "Narodilo sa ich 54, chlapcov bolo rovných 50," uviedol. Najpoužívanejšími menami boli Simona, ktoré sa vyskytlo trikrát, štyrikrát si rodičia vybrali meno Jakub.



Hovorca podotkol, že vlani zomrelo 172 obyvateľov Detvy. "Rok predtým to bolo 224, čo bol rekord, ktorý zrejme môžeme pripísať ochoreniu COVID-19," zdôraznil. Do stavu manželského sa vlani rozhodlo vstúpiť na území mesta 56 párov, 19 sobášov bolo cirkevných a 37 civilných.



Podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 v meste žilo v momente sčítania 13.955 obyvateľov, z toho 51,52 percenta žien a 48,48 percenta mužov. Najväčšia časť obyvateľov bola v produktívnom veku od 15 do 64 rokov. Spomedzi národností boli v menšej miere zastúpené napríklad aj vietnamská, chorvátska či talianska.