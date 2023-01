V Detve sa začali prípravy na letné Folklórne slávnosti pod Poľanou

Detva 27. januára (TASR) – Príprava tohtoročných Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve je na začiatku. TASR to potvrdil hovorca mesta Milan Suja s tým, že na svojom prvom zasadnutí sa koncom januára stretla programová rada (PR).



Pripomenul, že primátor mesta Detva Branislav Baran jej členom odovzdal menovacie dekréty a za predsedu PR najbližších slávností vymenoval Romana Malatinca. "Počas rokovania sme preberali rôzne témy. Okrem programu a sprievodných podujatí sme rozoberali aj potreby riešenia dopravnej situácie počas slávností, bezpečnosti návštevníkov i zlepšenia služieb," informoval primátor s tým, že témou bola aj propagácia festivalu prostredníctvom sociálnych sietí.



Okrem Malatinca bude tento rok v programovej rade napríklad aj Andrea Jágerová z Centra tradičnej kultúry v Detve. Ďalšími členmi sú Tomáš Dom z Folklórnej skupiny Detvani i Jaroslav Černák z Podpolianskeho osvetového strediska a z Folklórneho súboru Podpoľanec. Zástupcom hudobnej scény bude Jaroslav Hazlinger. Podpolianske múzeum bude reprezentovať Renata Babicová a Folklórny súbor Očovan zas Pavol Holík. Jarmok remesiel bude mať na starosti Eva Chlebová. Podľa hovorcu je však členov rady viac a počas roka do nej pribudnú ďalší autori sprievodných podujatí. "V krátkom čase primátor mesta zvolá organizačný výbor," uzavrel.



Prvý ročník Podpolianskych folklórnych slávností, v súčasnosti Folklórnych slávností pod Poľanou, sa uskutočnil v priestoroch detvianskeho kúpaliska Štrand v roku 1966. V roku 1967 sa slávnosti presunuli do priestorov súčasného amfiteátra, kde bolo najskôr jednoduchšie javisko a hľadisko. Väčšia scéna súčasného amfiteátra je v Detve od roku 1976. V rokoch 2020 a 2021 sa slávnosti pre pandémiu nového koronavírusu neuskutočnili. Jubilejný, 55. ročník jednej z najväčších prehliadok tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku, bol vlani.