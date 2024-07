V Detve si počas prázdnin vystriedajú služby všetky materské školy

Detva 22. júla (TASR) - Počas letných školských prázdnin si v Detve vystriedajú služby všetky materské školy (MŠ). V júli sú otvorené dve, na Ulici Milana Rastislava Štefánika a ďalšia na Ulici obrancov mieru. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.



Dodal, že v auguste fungujú dve škôlky a aj základná škola s materskou školou. Jednou z nich je aj zariadenie na námestí, ktoré však pre jeho súčasnú obnovu dočasne presťahovali do školy v starej časti mesta. Ďalšou je škôlka na Ulici Antona Bernoláka. "Najviac detí býva počas prvých dvoch týždňov v júli a na konci augusta. Na prelome mesiacov ich býva menej pre celozávodné dovolenky, ani to už však nebýva pravidlo," objasnila Mária Sekerešová z oddelenia školstva na mestskom úrade. Zdôraznila, že pre všetkých záujemcov je počas leta dostatok miesta.



Podľa nej v školskom roku 2023/2024 navštevovalo materské školy v Detve 519 detí, z toho 176 predškolákov. Mesto má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti jednu základnú školu s MŠ a štyri škôlky.



Tie sú povinné podľa jednej z vyhlášok Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR prerušiť svoju činnosť počas leta najmenej na tri týždne. Dôvodom je potreba dôkladného upratania priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpanie dovolenky niektorých zamestnancov.



Škôlku na Námestí SNP v Detve v súčasnosti obnovujú. Stavenisko mesto stavbárom odovzdalo začiatkom februára tohto roka. Deti počas stavebných prác premiestnili do dočasných priestorov. V rámci rekonštrukcie zrútili prednú drevenú časť, ktorú nahradia murovanou dvojpodlažnou stavbou. Jej stav totiž nevyhovoval hygienickým ani stavebným normám. Zadnú, súčasnú murovanú časť obnovia a bude mať nové dispozičné riešenie. Po vybudovaní diela bude mať zariadenie kapacitu 125 detí s piatimi triedami.