V Detve vlani vyprodukovali 7191 ton odpadu a vytriedili 3941 ton

Detva 21. apríla (TASR) - Obyvatelia Detvy vlani vytriedili 3941 ton odpadu. Miera triedenia tak predstavovala takmer 55 percent. Sadzba poplatku Environmentálnemu fondu za uloženie komunálnych odpadov na skládku tak v roku 2025 je 15 eur za tonu. Mesto o tom informuje na oficiálnej webstránke.



Ako vyplýva zo zverejnených údajov, obyvatelia v roku 2024 vyprodukovali viac ako 7191 ton odpadu. Spomedzi tohto množstva Detvania okrem železa a ocele (2647 ton) vytriedili aj biologicky rozložiteľný odpad (357 ton). Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad predstavoval 40 ton. Papiera a lepenky bolo 203, skla 174 a plastov 119 ton.



Prednostka Mestského úradu v Detve Viera Trokšiar Bystrianska povedala, že percento triedenia smetí je dobré, napriek tomu však pribúda veľa zmesového odpadu. Práve tam budú podľa nej smerovať opatrenia mesta. „Plánujeme osadiť kontajnerové stojiská, ktoré sa budú zamykať. Už sú naplánované aj v rozpočte na rok 2025,“ spomenula. Ako ďalej uviedla, zníženie množstva komunálneho odpadu pri rodinných domoch nie je problém, ten sa však vyskytuje práve pri panelákoch. „Budeme začínať s pilotnými projektmi na Ulici Andreja Hlinku. Stojiská, ktoré máme postavené, na ne dáme kódy,“ zdôraznila.



Polopodzemné kontajnery zatiaľ v Detve neplánujú. „Naše technické služby nemajú také vozidlo, ktoré by dokázalo vybrať taký kontajner. Ďalšia vec je, že ľudí to neprinúti separovať. Nahádžu tam všetko a mesto tým neušetrí,“ vysvetlila s tým, že náklady na osadenie sú vysoké. Problém môže byť aj s miestom pre takéto koše. Ak sú totiž v zemi inžinierske site, ťažšie sa také koše projektujú. Podľa prednostky je navyše správne, keď je v meste jeden druh zberu odpadu. Neskôr sa to komplikuje a všetko predražuje.