V Detve vysadili kvety, pomáhali žiaci, rodičia aj dôchodcovia
Okrasné rastliny zasadili pri starej škole pod kostolom a črepníky osadili aj na mostoch, ktoré vedú ponad Detviansky potok.
Autor TASR
Detva 22. mája (TASR) - V rámci Týždňa dobrovoľníctva vysadili v Detve kvety, k zamestnancom mesta sa pridali aj žiaci i ďalší záujemcovia. TASR o tom informoval primátor Detvy Branislav Baran s tým, že sa zapojili aj ľudia z Turisticko-informačnej kancelárie.
Spresnil, že okrasné rastliny zasadili pri starej škole pod kostolom a črepníky osadili aj na mostoch, ktoré vedú ponad Detviansky potok. Kvetinovú výzdobu doplnili aj na most na sídlisku pri pošte. Povedal, že kvetiny pribudli pri Kultúrnom centre Andreja Sládkoviča a na námestí. „Zapojili sa aj dôchodkyne z denného centra, žiaci z prvej základnej školy a zo škôlok. Prišli aj rodičia a všetci tak niečo urobili pre svoje mesto,“ objasnil s tým, že aj pozbierali smeti zo zeme či vyčistili detské ihrisko.
Okrem skrášľovania okolia podľa primátora takisto upratovali a zametali intravilán mesta. Súčasťou bolo čistenie kalvárie pri detvianskom cintoríne a orezávanie konárov.
Mesto pripomína, že už veľakrát sa presvedčili, že spolupráca medzi generáciami je dôležitá. Podotýka, že upevňuje vzájomné vzťahy a je obohacujúca pre všetkých zúčastnených. Zároveň samospráva uviedla, že dobrovoľnícka pomoc nebola o jednom popoludní, ale o dlhodobej spolupráci.
Na Slovensku sa v pondelok (18. 5.) začal 18. ročník kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorý trvá do 24. mája. Záujemcovia sa môžu zapojiť do rôznorodých aktivít - od pomoci seniorom cez skrášľovanie verejných priestranstiev a čítanie deťom až po asistenciu v útulkoch, komunitných centrách či kultúrnych inštitúciách.
