V Detve vystavujú komiksy z prostredia Poľany

Detva 4. septembra (TASR) - Výber príbehov z výstavy s názvom Poľana v bublinách si v súčasnosti môže pozrieť aj verejnosť v Detve. Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana uvádza detské výtvarné práce v priestoroch mestského úradu. TASR o tom informovala Lucia Miňová zo správy.



Dodala, že záujemcom tak predstavujú komiksy a ich autorov, ktorí sa zapojili do rovnomennej súťaže. "Mestský úrad ožije farebnými zápletkami zo sveta rastlín a živočíchov, ktoré sú spájané so životom človeka v Podpoľaní," objasnila s tým, že obrazy sú vo vstupných priestoroch budovy. "Pozornosť určite upútajú ocenené práce žiakov základných škôl z Detvy," poznamenala.



Ako ďalej uviedla, výstava má upriamiť pozornosť detí a dospelých na Poľanu a jej víziu zachovávania harmónie medzi človekom a prírodou. "Rovnako tak vypovedá o skutočnosti, že obyvatelia Detvy žijú v území, ktoré je súčasťou svetovej siete lokalít UNESCO," spomenula. Poľana je podľa CHKO typická zatuhnutými lávovými prúdmi, rozsiahlymi lesmi či pestrými lúkami s bohatou faunou a flórou.



Témou súťaže bol krátky príbeh, vtipný moment či poučná zaujímavosť zachytené v komiksoch. Malo to podnietiť kreativitu, dôvtip a obrazotvornosť mladých ľudí, ktoré dokáže rozpútať spolunažívanie ľudí a prírody na Poľane. Súťaž bola určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl, umeleckých škôl a študentov stredných škôl. Podľa Miňovej sa komiks stal nástrojom, ako poukázať aj na zložitejšie témy z nadhľadu a spôsobom, ktorý je blízky mladým ľuďom.



Diela budú na mestskom úrade do konca tohto roka. Od januára 2025 ich vystavia v priestoroch Vagačovho domu v Detve. Stanú sa súčasťou vzdelávacieho programu pre školy zameraného na Poľanu.