V Detve zorganizovali mobilnú kvapku krvi, prišli stáli darcovia
Ak je darca pripravený a dostatočne pil, odber trvá približne desať minút. Prvodarcom odporúča, aby sa nebáli prísť. Majú však byť oddýchnutí a zdraví.
Autor TASR
Detva 18. marca (TASR) - Mesto Detva v spolupráci so zvolenskou nemocnicou zorganizovali v stredu mobilnú kvapku krvi. Do budovy mestského úradu už tradične prišli stáli darcovia, ktorí boli ráno dobre pripravení. TASR o tom informovala Lea Krpeľanová z mobilného odberového tímu Agel Merea.
Spresnila, že v Detve býva počas mobilných kvapiek krvi približne 20 až 30 ľudí. „Je to veľmi silný odber a vyzerá to tak, že v stredu to bude podobná účasť, čo je úspešné,“ objasnila s tým, že na odber je dôležité pripravovať sa deň vopred. Súčasťou sú dostatok spánku, deň pred odberom odporúčajú zdravotníci obmedziť nadmernú fyzickú námahu a bezprostredne pred odberom nefajčiť. Treba tiež piť dostatok tekutín a jesť. „Veľakrát si hlavne prvodarcovia myslia, že na odber musia ísť na lačno. Nie je to však ako štandardný odber u odborného lekára. Ráno musia jesť, takže ľahké raňajky a hlavne piť veľa vody,“ podotkla s tým, že dôležitá je aj v čase odberu.
Ako ďalej uviedla, ak je darca pripravený a dostatočne pil, odber podľa nej trvá približne desať minút. Prvodarcom odporúča, aby sa nebáli prísť. Majú však byť oddýchnutí a zdraví. „Môžu zachrániť ľudský život. Myslím si, že je tu príjemná atmosféra a všetci sa cítia dobre,“ spomenula.
Mobilné kvapky krvi organizuje Nemocnica Agel Zvolen v kooperácii s krvnou bankou v Nemocnici Agel Komárno a mobilným odberovým tímom z Agel Merea. Podľa nemocnice sa viacerí darcovia zapájajú už opakovane, čím prispievajú k stabilnému zásobovaniu krvnej banky. Krpeľanová doplnila, že v najbližších dňoch budú brať krv vo Zvolene. „Počas mesiaca dvakrát alebo trikrát do týždňa chodíme v rámci stredného Slovenska aj po okolí Banskej Bystrice,“ reagovala.
Spresnila, že v Detve býva počas mobilných kvapiek krvi približne 20 až 30 ľudí. „Je to veľmi silný odber a vyzerá to tak, že v stredu to bude podobná účasť, čo je úspešné,“ objasnila s tým, že na odber je dôležité pripravovať sa deň vopred. Súčasťou sú dostatok spánku, deň pred odberom odporúčajú zdravotníci obmedziť nadmernú fyzickú námahu a bezprostredne pred odberom nefajčiť. Treba tiež piť dostatok tekutín a jesť. „Veľakrát si hlavne prvodarcovia myslia, že na odber musia ísť na lačno. Nie je to však ako štandardný odber u odborného lekára. Ráno musia jesť, takže ľahké raňajky a hlavne piť veľa vody,“ podotkla s tým, že dôležitá je aj v čase odberu.
Ako ďalej uviedla, ak je darca pripravený a dostatočne pil, odber podľa nej trvá približne desať minút. Prvodarcom odporúča, aby sa nebáli prísť. Majú však byť oddýchnutí a zdraví. „Môžu zachrániť ľudský život. Myslím si, že je tu príjemná atmosféra a všetci sa cítia dobre,“ spomenula.
Mobilné kvapky krvi organizuje Nemocnica Agel Zvolen v kooperácii s krvnou bankou v Nemocnici Agel Komárno a mobilným odberovým tímom z Agel Merea. Podľa nemocnice sa viacerí darcovia zapájajú už opakovane, čím prispievajú k stabilnému zásobovaniu krvnej banky. Krpeľanová doplnila, že v najbližších dňoch budú brať krv vo Zvolene. „Počas mesiaca dvakrát alebo trikrát do týždňa chodíme v rámci stredného Slovenska aj po okolí Banskej Bystrice,“ reagovala.