V Detvianskej Hute volia ľudia aj v budove autobusovej zastávky

Detvianska Huta 23. marca (TASR) - V podpolianskej obci Detvianska Huta volia ľudia počas sobotných prezidentských volieb aj v budove autobusovej zastávky. V nej je malá spoločenská miestnosť a voľby v nej sú už dlhšie tradíciou.



Zastávka sa nachádza v miestnej časti Blažková Jama, na konci obce v smere na Látky. Ako TASR povedal člen volebnej komisie Martin Kret, zapísaných majú 106 voličov. "Záleží od toho, či išli ľudia do obchodu, otvorený bol do 11.00 h. Keď sa vracala rodina z nákupu, prišli voliť spolu," objasnil s tým, že očakávajú aj chatárov s hlasovacími preukazmi, ktorí majú v dedine chalupy.



"Keď boli v minulosti voľby, niektorí prišli s tým zámerom, že chcú voliť v budove zastávky, pretože to ešte nezažili," spomenul. Podľa neho, keď prišiel pred rokmi nápad, aby v nej bola volebná miestnosť, niektorí nechceli veriť, že je to reálny zámer. "Už sme si však na to zvykli a je to naozaj rarita," podotkol.



Poznamenal, že tento okrsok číslo tri má šesť členov komisie. "Máme tu počítač a internet, prostredníctvom ktorých budeme posielať výsledky volieb. Sme z kraja folklóru, púšťame si preto ľudové pesničky a rozprávame sa," zhrnul. Voľby sa v tomto okrsku podľa neho začali načas a bez problém. Doplnil, že všetko mali vopred pripravené. Špeciálny spôsob hlasovania do urny, určený pre osoby s ochorením, zatiaľ tejto komisii nehlásili.



Detvianska Huta má tri okrsky, hlavný v obci má okolo 300 voličov, ďalšie sú v miestnych častiach Komárno a Blažková Jama.



V čase nášho rozhovoru prišli voliť dvaja ľudia, spolu ich tak bolo dovtedy 15. Jednou z nich bola Milena Bahledová z časti Bratkovica. "Chodím k urnám pravidelne. Táto volebná miestnosť je nezvyčajná a malá. Nám to však stačí, keďže nás tu je málo," konštatovala.