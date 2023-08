V detvianskej športovej hale obnovujú učebne Spojenej školy v Detve

Banská Bystrica 19. augusta (TASR) - V budove detvianskej športovej haly v súčasnosti obnovujú odborné učebne Spojenej školy v Detve. V jednej časti bude duálne vzdelávanie žiakov, ostatné budú dielne pre praktické vyučovanie. TASR to potvrdila hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.



Ako ďalej uviedla, priestory rekonštruujú v rámci dvoch projektov a ich celková hodnota spolu presahuje 6.700.000 eur. Dodala, že práce majú ukončiť do konca tohto roka. Ich cieľom je zvýšiť počet študentov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. "Zlepšiť majú tiež jeho kvalitu a atraktívnosť pre žiakov, zamestnávateľov a partnerov školy," objasnila s tým, že to má byť v súlade s regionálnymi potrebami zamestnávateľov a podporou duálneho vzdelávania.



Hovorkyňa priblížila, že súčasťou obnovy sú viaceré aktivity. Patria medzi ne napríklad obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk. Sú to tiež stavebné úpravy a oprava dielní praktického vyučovania. Súčasťou je aj zateplenie obvodového plášťa budovy dielní.



V rámci projektu podľa BBSK obstarávajú informačné a komunikačné technológie do odborných učební všetkých štyroch študijných odborov. Vytvoria tiež novú odbornú miestnosť pre obchodnú akadémiu. "V triedach klasického strojového obrábania vymenia staré sústruhy a frézy za nové, moderné typy a doplnia ďalšie obrábacie stroje," spomenula Štepáneková. Doplnila, že vo zváračskej škole nainštalujú simulátory zvárania a zvárací robot. Do dielní podľa jej slov kúpia aj sady nábytku.



Zriaďovateľom Spojenej školy v Detve je BBSK.