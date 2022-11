V detvianskom zastupiteľstve bude sedieť 12 mužov a päť žien

Detva 4. novembra (TASR) – V 17-člennom detvianskom mestskom zastupiteľstve bude sedieť päť žien a 12 mužov, medzi nimi aj dosluhujúci primátor Ján Šufliarský. Z poslancov zvolených v piatich volebných obvodoch je najviac nezávislých, a to 11. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov sobotných (29. 10.) volieb, ktoré v nedeľu (30. 10.) zverejnil Štatistický úrad SR.



Okrem Šufliarského bude v zastupiteľstve sedieť aj ďalší kandidát na post primátora mesta Jozef Výbošťok. Svoj post mestského poslanca tak obhájil. Do mestského parlamentu sa dostal aj Slavomír Ciglan, ktorý sa pred voľbami vzdal svojej kandidatúry na post primátora mesta v prospech Branislava Barana. Ciglan získal vo voľbách najviac krúžkov od voličov, s počtom hlasov 963 tak bude súčasťou mestského parlamentu naďalej aj on.



Svoje mandáty obhájili napríklad i poslanci Vladimír Dado, Oľga Vilhanová, Darina Labáková, Jana Kuzárová a aj Katarína Krekáňová. Novou poslankyňou medzi ženami je Mariana Klimová.



Poslanec, ktorý bude sedieť v detvianskom mestskom zastupiteľstve a zároveň v banskobystrickom krajskom, je jeden. Obhajovať svoj post bude Šufliarský. Okrem neho budú za Detviansky okres v Zastupiteľstve Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) primátor Hriňovej Stanislav Horník a súčasný podpredseda BBSK Roman Malatinec.



Primátorom Detvy na ďalšie štyri roky bude Branislav Baran (NEKA). V komunálnych voľbách získal 43,15 percenta hlasov. Hlas mu dalo 2201 voličov. Počas soboty (29. 10.) prišlo do volebných miestností v Detve odovzdať svoj hlas 45,56 percenta voličov.