Žilina 19. februára (TASR) – V deviatich materských školách v Žiline pribudli technické kútiky. Projekt za 39.000 eur má zvýšiť záujem detí o technické vzdelávanie, zlepšiť ich manuálnu zručnosť, technické myslenie, vedomosti o vede a technickom svete. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



"Projektom technických škôlok sme sa inšpirovali v Trenčianskom kraji, kde s nimi majú výborné skúsenosti. Technická výchova a vedenie detí k tvorivým praktickým zručnostiam pre život sa nám natoľko zapáčilo, že sme sa ho rozhodli priniesť aj do Žiliny. Teší ma, že sme aj pri tomto projekte našli silného partnera, akým je Nadácia Kia Motors Slovakia, ktorá aj na tomto príklade opäť deklaruje záujem podporovať mesto," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Financie v rámci projektu využili žilinské škôlky na rekonštrukčné práce, súvisiace s prípravou technických kútikov. "Na nákup skríň, boxov, pracovných stolov, náradia a materiálu. Jedinou zmenou v porovnaní s bežnými náradiami a materiálmi pre dospelých bude využívanie mäkkého a ľahkého dreva balza, ktoré majú v obľube aj modelári," doplnil Miškovčík.



"Cieľom bolo zvýšiť záujem detí o vedu a zlepšiť ich technické zručnosti a schopnosti porozumieť základom fungovania technického sveta. Veríme, že táto jedinečná spolupráca podporí a rozvinie zvedavosť, technické myslenie a kreativitu detí, ktoré sú našou budúcnosťou," uviedol člen správnej rady nadácie Jeong-Ick Lee.



Projekt technických škôlok v Žiline je podľa viceprimátorky Žiliny a koordinátorky projektu Barbory Birnerovej rozsahom unikátny v rámci Slovenska. "Sme radi, že sa nám ho po roku podarilo zrealizovať do úspešného konca a že technické kútiky už detičky využívajú. Želám im, nech v nich rozvíjajú svoju manuálnu zručnosť a talenty," podotkla.



Projekt Technická škôlka ponúka Štátny pedagogický ústav od roku 2017, do pilotného ročníka sa vtedy zapojili škôlky v Trnave, Lučenci, Poprade a v Prievidzi, uzavrel hovorca mesta Žilina.