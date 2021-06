Bratslavskú mestskú časť Devín zasiahol mor včelieho plodu

Bratislava 3. júna (TASR) – V bratislavskej mestskej časti Devín potvrdili v máji mor včelieho plodu. Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Bratislava preto nariadila opatrenia na tlmenie a zabránenie šírenia tejto choroby. Za jej ohnisko určila zasiahnutú včelnicu u jedného z včelárov a ochranné pásmo vymedzila pre katastre mestských častí Devín a Karlova Ves. Vyplýva to z oznámenia, ktoré zverejnili samosprávy na svojich úradných tabuliach.



RVPS zakázala do zrušenia opatrení premiestňovať včelstvá, včelích matiek, včelárskych zariadení, a to z ochranného pásma a do ochranného pásma. Zároveň nariadila sprísnený hygienický režim zdravých včelstiev i veterinárny dozor v ohnisku choroby.



V zasiahnutej lokalite je podľa správy potrebné zlikvidovať pozitívne včelstvá vysírením a následným spálením. Taktiež je nutné zničiť všetok spáliteľný materiál za účasti úradného veterinárneho lekára. Potrebná je aj dezinfekcia pôdy, včelínov, kočovných vozov, napájadiel a všetkého kovového materiálu.



V ohnisku choroby sa musia taktiež vytočiť plasty z medníka so zásobami a následne dezinfikovať medomet. „Med nesmie byť použitý na včelárske účely,“ upozornila RVPS. Včelár sa následne musí venovať ozdraveniu včelstiev, ktoré boli negatívne. Zároveň sú potrebné klinické prehliadky všetkých včelníc v ochrannom pásme.