V Devínskej Novej Vsi bude 20. mája charitatívny Beh pre pamäť národa

Bratislava 27. marca (TASR) - V bratislavskej Devínskej Novej Vsi sa 20. mája uskutoční charitatívny Beh pre pamäť národa. Bežcom budú v hlavných kategóriách k dispozícii trate na päť a desať kilometrov. TASR o tom informovali zo združenia Post Bellum.



"Všetky financie, ktoré sa nám podarí vyzbierať v rámci štartovného, budú využité na rozšírenie archívu Memory of Nations, ktorý zachytáva príbehy pamätníkov pre ďalšie generácie," priblížila riaditeľka Post Bellum Sandra Polovková. Občianske združenie dokumentuje kľúčové udalosti 20. storočia.



"Pre deti máme pripravenú detskú trať na jeden kilometer - vhodnú hlavne pre vekové kategórie od sedem do 12 rokov. No a mysleli sme aj na tých, ktorí nebehajú, ale radi by prispeli na dobrú vec a strávili príjemný čas v prírode – pre tých sme pripravili krátku prechádzku, ktorá je súčasťou nebežeckej časti podujatia," hovorí koordinátor behu Michal Václavik.



Na mieste bude zabezpečená možnosť zakúpenia si nápojov aj jedla, detský program a ďalší sprievodný program. Registrácia na Beh pre pamäť národa je pre všetkých záujemcov prístupná online na stránke podujatia.