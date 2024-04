V Devínskej Novej Vsi opäť otvorili Múzeum školstva a pedagogiky

Bratislava 25. apríla (TASR) - V bratislavskej Devínskej Novej Vsi otvorili v nových priestoroch Múzeum školstva a pedagogiky, ktoré bolo od roku 2019 zatvorené. Sprístupnili aj stálu expozíciu pod názvom Dejinami školstva. Na otvorení sa zúčastnil aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).



Múzeum sídli v bývalej Masarykovej štátnej ľudovej škole, ktorá prešla čiastočnou rekonštrukciou. V stálej expozícii Dejinami školstva dopĺňajú sprievodné slovo školské pamiatky pochádzajúce výlučne zo zbierkového fondu múzea školstva. K najvzácnejším vystaveným predmetom v expozícii patrí Abecedár "kohútik" - učebná pomôcka na vyučovanie elementárneho čítania a počítania, ktorý múzeum vlastní ako jediné na Slovensku, priblížilo Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR.



V múzeu možno nájsť aj ukážku historickej školskej triedy, veľa pôvodných originálnych učebných pomôcok, učebníc a listín. "Už názov expozície napovedá, že návštevník sa zoznámi s vývojom školstva na našom území od 9. storočia až po 90. roky minulého storočia, prostredníctvom štyroch základných elementov, ktorými sú organizácia školstva, obsah vzdelávania, učiteľ a žiak," povedala hlavná odborná garantka celého projektu expozície Daniela Vaněková.



Otvorenie Múzea školstva a pedagogiky pre verejnosť sa uskutoční v sobotu (27. 4.) od 11.00 h do 19.00 h. Múzeum bude mať vyhradené otváracie hodiny pre školské skupiny od pondelka do stredy. Širokej verejnosti bude na návštevu múzea určený každý štvrtok od 13.00 do 19.00 h.



Múzeum školstva a pedagogiky je špecializovanou fondovou pamäťovou inštitúciou s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti dejín školstva na Slovensku. Vzniklo v roku 1970, jeho zriaďovateľom je ministerstvo školstva a organizačne je začlenené pod CVTI SR. Expozíciu múzea presťahovali do Devínskej Novej Vsi koncom roka 2019 z bratislavskej Petržalky.