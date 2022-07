V Devínskej Novej Vsi opäť zbierajú školské pomôcky pre deti

Bratislava 24. júla (TASR) - Bratislavská Devínska Nová Ves aj tento rok vyhlásila verejnú zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších rodín. V rámci nej je možné priniesť nové, aj zánovné veci, teda už použité, ale stále použiteľné. Občania ich môžu na miestny úrad priniesť do 20. augusta. Obdobnú zbierku má napríklad aj Dúbravka.



"Nie všetky deti majú príležitosť plnohodnotne začať nový školský rok. Devínska Nová Ves preto vyhlásila 7. ročník zbierky školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších rodín. Je možné priniesť nové, ale aj použité školské pomôcky, s ktorými sa dá ešte pracovať," uviedla pre TASR Jana Martanovičová z mediálneho oddelenia miestneho úradu.



Vítané sú napríklad školské tašky, vrecko na prezuvky, peračník či kalkulačka, ale tiež zošity všetkých veľkostí či kancelárske papiere. Zbierajú sa tiež písacie potreby (ceruzky, perá, gumy, strúhadlá, fixky), rysovacie potreby (kružidlá, pravítka, uhlomery) či výtvarné pomôcky (farbičky, pastelky, farebné papiere, vodové farby, temperové farby).



Pomôcť deťom zo sociálne slabších rodín sa takto opäť rozhodla napríklad aj Dúbravka, ktorá v minulosti vyhlásila už sedem verejných zbierok nepoužitých i použitých školských potrieb. "Veľmi sa teším, že sa do tejto zbierky každoročne zapájajú Dúbravčania a prinášajú pomôcky, ktoré školákom ozaj pomáhajú," skonštatoval starosta Dúbravky Martin Zaťovič.



Pomôcky zbiera mestská časť do 13. augusta, aby sa stihli pred začiatkom školského roku ešte distribuovať. Školské pomôcky sa dajú odovzdať na oddelení sociálnych vecí a zdravotníctva na prízemí miestneho úradu.