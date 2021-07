V Devínskej Novej Vsi plánuje investor postaviť šesť bytových domov

Bratislava 15. júla (TASR) – V bratislavskej Devínskej Novej Vsi plánuje developer Lucron postaviť v lokalite Rakyta nový obytný súbor so šiestimi bytovými domami, v ktorých bude spolu 322 bytov. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Nové byty majú podľa developera vyrásť na lúke neďaleko Železničnej stanice Devínska Nová Ves. Mestské bývanie s rozlohou približne 2,8 hektára má z viac ako 30 percent tvoriť zeleň.



V prípade navrhovaných šiestich bytových domov má ísť o nízkopodlažné budovy so štyrmi nadzemnými a piatym ustúpeným podlažím. "V projekte pracujeme s rozmanitou typológiou, ktorej súčasťou sú byty s predzáhradkami, balkónmi, lodžiami aj terasami," priblížil víziu zámeru Juraj Juritka zo spoločnosti Lucron.



Súčasťou bytových domov majú byť podzemné garážové státia. Významnú časť projektu majú tvoriť verejné priestory v podobe detských ihrísk, prístreškov na posedenie či komunitné priestory.