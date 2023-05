V Devínskej Novej Vsi plánujú polyfunkčný komplex za 55 miliónov eur

Bratislava 15. mája (TASR) - V bratislavskej Devínskej Novej Vsi má vzniknúť polyfunkčný komplex Nová Devínska. Predpokladané investičné náklady sú približne 55 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor - spoločnosť ISPK, predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



"Zámerom predkladaného návrhu je realizácia novej rezidenčnej zóny s občianskou vybavenosťou pozdĺž ulice Jána Jonáša v nadväznosti na novovznikajúcu rezidenčnú štvrť Bory a okolitú navrhovanú výstavbu," uviedol investor v zámere. Malo by tak podľa neho dôjsť k rozšíreniu ponuky priestorov na bývanie. Pribudnúť má tiež občianska vybavenosť a administratíva.



Plánovaný komplex má byť rozdelený na rezidenčnú časť s navrhovanými šiestimi objektmi so spoločnou podzemnou garážou. Taktiež na časť s plochami občianskej vybavenosti v rámci objektu riešeného ako garni hotel.



Termín začatia výstavby predpokladá v roku 2026 a jeho ukončenie v roku 2029. Vzniknúť by malo aj celkovo 867 parkovacích stojísk, z toho 665 umiestnených v podzemných častiach stavby.