V Devínskej Novej Vsi sa opäť pomáha projektom List Ježiškovi

Bratislava 17. novembra (TASR) – V bratislavskej Devínskej Novej Vsi sa aj tento rok bude pomáhať sociálne slabším rodinám a rodinám v núdzi. Umožní to opäť i vianočný projekt List Ježiškovi, teda cielená zbierka darčekov podľa konkrétnych potrieb a želaní rodín. Konkrétne veci, ktoré by potešili deti alebo pomôžu rodinám v každodennom živote, zverejnila mestská časť na webovej stránke.



"Spolupatričnosť a srdečnosť ľudí nám len potvrdzuje, že akcia je správna, darčeky sú darované adresne a my sme veľmi radi, že aj takouto cestou vieme pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú," uviedla pre TASR Jana Martanovičová z mediálneho oddelenia miestneho úradu.



V praxi projekt funguje tak, že sociálne oddelenie osloví rodiny, s ktorými spolupracuje. Na základe želaní vytvorí zoznam a zverejní ho na stránke či sociálnej sieti. "Cieľom je pomôcť rodinám, kde nezostáva dostatok financií na kúpu darčekov, aby aj oni zažili spokojné Vianoce," priblížila Martanovičová. Mestská časť zároveň ďakuje všetkým darcom, ktorí nezištne pomohli v predchádzajúcich rokoch. Zároveň verí, že sa to vydarí aj tento rok.



Projekt List Ježiškovi vznikol z iniciatívy miestneho úradu v spolupráci s miestnou komunitou mamičiek v roku 2018. Tento rok je prvýkrát do neho zapojené aj miestne občianske združenie Gaudete.



Vianočný projekt nie je jediným, ktorým sa mestská časť snaží pomôcť sociálne znevýhodneným rodinám. Pre deti z takýchto rodín pripravuje napríklad aj Mikuláša. Pre pandemickú situáciu bude tento rok chýbať kultúrny program, mikulášske balíčky budú odovzdané spolu s darčekmi v rámci Listu Ježiškovi. Mestská časť sa zároveň druhýkrát zapojí do celoslovenského projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, ktorý je venovaný seniorom.