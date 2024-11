V Devínskej Novej Vsi sa opäť pomáha projektom List Ježiškovi

Bratislava 10. novembra (TASR) - V bratislavskej Devínskej Novej Vsi sa aj tento rok pomáha sociálne slabším rodinám a rodinám v núdzi. Umožní to opäť i vianočný projekt List Ježiškovi, teda cielená zbierka darčekov podľa konkrétnych potrieb a želaní rodín. Mestská časť ho organizuje už siedmykrát. Konkrétne veci, ktoré by potešili deti alebo pomôžu rodinám v každodennom živote, zverejnila na svojom webe.



"Cieľom je splniť vianočné priania deťom a potešiť ich tak počas najkrajších sviatkov v roku. Veríme, že tak ako minulé roky, aj tento sa nám spoločne podarí splniť želania všetkým deťom, aby boli pre ne Vianoce ešte čarovnejšie," uviedla pre TASR vedúca mediálneho oddelenia Martina Legáth.



V praxi projekt funguje tak, že mestská časť oslovuje rodiny, s ktorými spolupracuje počas roka a poskytuje im sociálne poradenstvo. Deti z týchto rodín napíšu svoje želania, ktoré následne miestny úrad zverejní na webovej stránke i sociálnych sieťach mestskej časti. Ľudia, ktorí sa rozhodnú do projektu zapojiť a pomôcť, si môžu vybrať konkrétne prianie a zakúpia vybraný darček pre niektoré z detí.



"Projekt je mimoriadne obľúbený a sme veľmi vďační, že každý rok záujem a ochota ľudí pomôcť tým, ktorí to potrebujú, stúpa," poznamenala Legáth s tým, že sa často potvrdzuje veľká dávka solidarity a spolupatričnosti.



Projekt List Ježiškovi vznikol z iniciatívy miestneho úradu v spolupráci s miestnou komunitou mamičiek v roku 2018.