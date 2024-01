V DFN Košice je hospitalizovaných 12 detí so žltačkou

Košice 23. januára (TASR) - V Detskej fakultnej nemocnici (DFN) Košice bolo k pondelku (22. 1.) hospitalizovaných 12 detí s vírusovou hepatitídou typu A (VHA). Pre TASR to uviedla jej hovorkyňa Zuzana Baníková s tým, že výskyt tohto ochorenia malo v uplynulom období mierne klesajúci trend.



Deti hospitalizované v DFN so žltačkou sú vo veku od šesť do 14 rokov. "Klinický stav je typický pre ochorenie VHA, komplikácie sa nevyskytujú," spresnila.



Ako informuje Úrad verejného zdravotníctva na svojej webovej stránke, minulý kalendárny týždeň boli v rámci územnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Košice laboratórne potvrdené tri ochorenia na VHA, týždeň predtým dve.



RÚVZ eviduje v Košiciach a v okrese Košice-okolie štyri aktívne ohniská, a to v košickej mestskej časti Šaca a v obciach Ďurkov, Rankovce a Sokoľany. Uplynulý týždeň boli hlásené nové prípady VHA len v Ďurkove.