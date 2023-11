V nemocnici v Košiciach je hospitalizovaných deväť detí so žltačkou

Košice/Prešov 30. novembra (TASR) - V Detskej fakultnej nemocnici (DFN) Košice je aktuálne hospitalizovaných deväť detí s vírusovou hepatitídou typu A (VHA). Ako pre TASR uviedla jej hovorkyňa Zuzana Baníková, situácia s počtom hospitalizovaných pacientov so žltačkou sa v poslednom období stabilizovala.



Ani jedno z detí podľa jej slov nie je vo vážnom stave. "Pacienti sú v školskom veku a ich stav je stabilizovaný, nikto nie je vo veľmi vážnom stave," povedala s tým, že hospitalizované deti so žltačkou sú z Košického kraja.



Ako vyplýva z vyhlášok zverejnených vo Vestníku vlády SR, regionálni hygienici na východnom Slovensku prijali tento mesiac viacero opatrení na prechádzanie šírenia žltačky. Vo väčšine prípadov zahŕňajú aj mimoriadne očkovanie detí.



V Košickom kraji sa opatrenia týkajú Mlynskej ulice v Michalovciach, Strážskeho (okres Michalovce) či Mníška nad Hnilcom v Gelnickom okrese. V Prešovskom kraji ide v rámci okresu Vranov nad Topľou o obce Sačurov, Soľ, Nižný Hrabovec, Nižný Hrušov a Zámutov, a v okrese Humenné sú to Slovenská Volová a Ohradzany. Opatrenia prijali aj v obci Žehňa v okrese Prešov.



Naopak, opatrenia už zrušili v obciach Kecerovce a Veľká Ida v okrese Košice-okolie.