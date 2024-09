V Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach je šesť detí so žltačkou

Košice 23. septembra (TASR) - V Detskej fakultnej nemocnici (DFN) v Košiciach je aktuálne hospitalizovaných šesť detí so žltačkou. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Zuzana Baníková. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach zaznamenal od začiatku tohto roka dokopy 101 prípadov vírusovej hepatitídy typu A (VHA).



Ako RÚVZ informuje prostredníctvom webovej stránky Úradu verejného zdravotníctva SR, v pondelok zaznamenali jedno potvrdené ochorenie na VHA, a to u sedemročného dieťaťa z okresu Košice-okolie.



"Všetkým osobám, ktoré sa s chorými kontaktovali, bol nariadený lekársky dohľad pozostávajúci zo sledovania zdravotného stavu a z podania očkovacej látky proti VHA. Úzke kontakty boli zároveň poučené o pravidlách sprísnených preventívnych opatrení, medzi ktoré patrí najmä osobná hygiena s dôrazom na časté umývanie rúk," uvádza s tým, že lekársky dohľad bol nariadený 25 úzkym kontaktom a v rámci protipandemických opatrení bolo nariadené aj vykonávanie dezinfekcie v základnej škole.



Aktívne ohnisko je podľa RÚVZ v obci Bačkovík, kde od 18. júla zaznamenali osem ochorení. Posledný prípad bol hlásený pred mesiacom.



Vedúca odboru epidemiológie RÚVZ Veronika Tarkovská pripomenula, že žltačka má náznaky cyklickosti. "Zvýšený výskyt ochorení je hlavne v jesenných a v zimných mesiacoch roka," povedala pre TASR.



DFN 17. júla informovala, že k uvedenému dátumu bolo na jej infekčnom oddelení hospitalizovaných 23 detí, z toho 19 pacientov s VHA. Kapacitu oddelenia označila za naplnenú a príjem iných infekčných diagnóz výrazne limitovaný. Okolo 20 detí bolo s VHA hospitalizovaných v DFN aj začiatkom augusta.