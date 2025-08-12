< sekcia Regióny
V Košiciach sú hospitalizované tri deti so žltačkou
Autor TASR
Košice 12. augusta (TASR) - Detská fakultná nemocnica (DFN) Košice eviduje v súčasnosti troch pacientov hospitalizovaných so žltačkou. Pre TASR to z nemocnice uviedol medicínsky námestník pre chirurgické odbory Tomáš Andráš.
Podľa jeho slov ide o tri deti z okresu Spišská Nová Ves vo veku nad desať rokov. „Ich stav je stabilizovaný,“ uviedol s tým, že kapacita lôžok je v súčasnosti postačujúca.
Z informácií zverejnených na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR vyplýva, že minulý mesiac zaznamenali regionálne úrady verejného zdravotníctva v rámci východného Slovenska najviac prípadov vírusovej hepatitídy typu A (VHA) v okrese Poprad, a to 53 ochorení. Nasleduje okres Rožňava s 20 prípadmi a okres Michalovce so 17.
Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.
