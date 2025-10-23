< sekcia Regióny
V Diakovciach pripravujú výstavbu cyklotrasy do Šale
Trasa novej komunikácie povedie v zelenom páse a v miestach jestvujúcich chodníkov.
Autor TASR
Diakovce 23. októbra (TASR) - Obec Diakovce pripravuje výstavbu cyklotrasy, ktorá prepojí obec s mestom Šaľa. Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), víťaz verejného obstarávania zrealizuje stavebné práce v hodnote 799.109,14 eura s DPH, s lehotu výstavby 150 pracovných dní.
Predmetom zákazky je spoločná obojsmerná cesta pre chodcov a cyklistov pozdĺž cesty III/1366 v katastrálnych územiach Šaľa a Diakovce. „Zabezpečí sa ňou spojenie oboch sídel cyklotrasou v celkovej dĺžke 1,56 kilometra,“ informovala obec Diakovce.
Trasa novej komunikácie povedie v zelenom páse a v miestach jestvujúcich chodníkov. „Súčasťou stavby cyklotrasy bude aj úprava niektorých vjazdov do priľahlých priemyselných areálov, presunutie a úprava jestvujúcej autobusovej zastávky, preložky elektrického vedenia a verejného osvetlenia a zároveň odvodnenie dažďových vôd,“ konštatuje sa v opise zákazky.
Predmetom zákazky je spoločná obojsmerná cesta pre chodcov a cyklistov pozdĺž cesty III/1366 v katastrálnych územiach Šaľa a Diakovce. „Zabezpečí sa ňou spojenie oboch sídel cyklotrasou v celkovej dĺžke 1,56 kilometra,“ informovala obec Diakovce.
Trasa novej komunikácie povedie v zelenom páse a v miestach jestvujúcich chodníkov. „Súčasťou stavby cyklotrasy bude aj úprava niektorých vjazdov do priľahlých priemyselných areálov, presunutie a úprava jestvujúcej autobusovej zastávky, preložky elektrického vedenia a verejného osvetlenia a zároveň odvodnenie dažďových vôd,“ konštatuje sa v opise zákazky.