V Dielničke chystajú tvorivé dielne približujúce tradičné remeslá

Banská Štiavnica 14. októbra (TASR) - Príležitosť zapojiť sa do tvorivých dielní zameraných na tradičné remeslá ponúkne podujatie Sobota s remeslom, ktoré sa v priestoroch Dielničky v banskoštiavnickom Kammerhofe uskutoční v sobotu 26. októbra. Podujatie organizuje občianske združenie (OZ) Iniciatíva za živé mesto v spolupráci so Slovenským banským múzeom (SBM).



Ako informovala Anna Ďuricová, koordinátorka aktivít a členka OZ Iniciatíva za živé mesto, program potrvá od 9.30 do 15.30 h. Deťom i dospelým ponúkne príležitosť aktívne sa zapojiť do tvorivých dielní zameraných na tradičné remeslá.



"Je to skvelá príležitosť stráviť čas s rodinou, odložiť technológie a ponoriť sa do manuálnej práce," skonštatovala Ďuricová. V rámci programu budú mať návštevníci možnosť vlastnoručne si vymaľovať drevené a papierové betlehemské figúrky a pohyblivé hračky, ktorých predlohy sú inšpirované muzeálnymi zbierkovými predmetmi. Z pestrých farieb ovčej vlny si budú plstiť rôzne ozdoby a figúrky.



Dielničky sú podľa organizátorov určené predovšetkým pre deti, no zapojiť sa môžu aj dospelí. Všetci si domov odnesú svoj vlastný výrobok, čím si vytvoria spomienku na tento deň. Podujatím chcú zdôrazniť dôležitosť zachovávania tradícií prostredníctvom tvorivých aktivít.



"Naším cieľom je priblížiť deťom tradičné slovenské remeslá a zároveň sprostredkovať muzeálne zbierkové predmety netradičným spôsobom. Chceme vytvárať priestor na kreatívne trávenie voľného času, inšpirovať i podporovať manuálnu zručnosť," vysvetlila Ďuricová.



Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.