V Divadle Astorka Korzo'90 otvoria Rudom

Bratislava 10. mája (TASR) - Bratislavské Divadlo Astorka Korzo '90 po aktuálnom uvoľnení opatrení otvorí svoje priestory 19. mája premiérou novej inscenácie Rudo, ktorú na motívy komiksovej knihy Daniela Majlinga režijne naštudoval Michal Vajdička. Diváci si ju môžu pozrieť v Štúdiu A2 - Novom župnom divadle. "Budeme hrať pre 55 ľudí, čo je polovica kapacity, Rudo je zatiaľ len pracovný názov, možno sa to bude volať inak," uviedol pre TASR riaditeľ Divadla Astorka Korzo '90 Vladimír Černý k miniprojektu, v ktorom sa predstavia Juraj Kemka, Róbert Jakab, Zuzana Porubjaková a Marián Miezga.



Černý pripomenul, že predstavenie môžu navštíviť diváci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú o tom potvrdenie, alebo sú zaočkovaní druhou dávkou vakcíny, preukážu sa negatívnym PCR testom nie starším ako 48 hodín alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 24 hodín: "Hostesky to budú kontrolovať."



Novú inscenáciu skúšajú v Astorke aj na veľkom javisku, kde vzniká Malér z dielne slávneho švajčiarskeho dramatika Friedricha Dürrenmatta. "Je to krátka jednoaktovka z právnického prostredia, mimoriadne aktuálna na dnešné pomery na Slovensku, je to groteska, tak ako Friedrich Dürrenmatt píše," priblížil pre TASR režisér Ondrej Spišák pripravovaný titul, ktorý odpremiérujú 15. júna.



Dovtedy si však diváci po znovuotvorení divadla môžu pozrieť na veľkej scéne aj inscenáciu Pohľad z mosta, ktorá je na programe 21. mája. "Opäť ideme vo verzii polovica divákov, zaočkovaní, preukázateľne tí, ktorí prekonali COVID-19 a tí, ktorí boli otestovaní," pripomína riaditeľ Astorky a dodáva: "Je to, bohužiaľ, oklieštené, ale tieto inscenácie, ktoré teraz hráme, sa aj z ekonomického hľadiska oplatia, pretože pri nich nie sú také vysoké náklady na prevádzku ako pri väčších predstaveniach, kde hrá mnoho hercov, je veľa kostýmov, atď."