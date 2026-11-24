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V Divadle Lab ožíva príbeh prvej živej bytosti vo vesmíre
Inscenáciu režíruje Natália Ježíková. Účinkujú v nej študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia bábkarskej tvorby.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Katedra bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení (DF VŠMU) v Bratislave uvedie 4. decembra na scéne Štúdia 1 Divadla Lab novú inscenáciu Lajka (Volám sa Pes) od súčasného českého autora Davida Košťáka.
Psia kozmonautka Lajka sa počas misie Sputnik 2 v roku 1957 stala prvou živou bytosťou na obežnej dráhe planéty Zem, kde taktiež zahynula. Môžeme ospravedlniť jej smrť vedeckým triumfom? Zmýšľali by sme rovnako, ak by sme do vesmíru na istú smrť vyslali človeka? Pes je dar. Dal by ľuďom všetko. No naučili sme sa narábať s jeho bezpodmienečnou láskou? Dokážeme zobrať zodpovednosť za živé tvory, ktoré sme si k sebe pripútali? Aj tieto otázky si kladú tvorcovia inscenácie, ktorá divákom ponúka možnosť zoznámiť sa s tvorbou nastupujúcej generácie divadelných umelcov.
„Príbeh Lajky prinášajú naši študenti v podobe inscenácie, ktorá nie je návratom k historickej udalosti, ale predovšetkým citlivou výpoveďou o hodnote života, dôvere a zodpovednosti človeka voči zvieratám,“ približuje inscenáciu Zuzana Ďurčeková, prodekanka Divadelnej fakulty.
Lajka sa v nej ocitá na výskumnej stanici, kde sa spolu s Muškou a Albinou pripravuje na vesmírnu misiu. Podstupujú tri rôzne testy, ktoré overia ich odolnosť proti nehostinným podmienkam. Výber tej správnej psej kozmonautky je v rukách dvoch vedcov. Otázne je, či sa dokážu na testovacie subjekty pozrieť aj inak než cez optiku človeka. Inscenácia dá odpoveď aj na otázku, kým je Lajka pre šľachtené psy. Je pre nich hrdinkou Rin Tin Tinovho rozmeru alebo podradnou pouličnou fenou? Pohľad na ňu divákom priblížia ľuďmi obľubované plemená - rotvajler, borderkólia, zlatý retríver, bígel a francúzsky buldoček.
„Keď sme v októbri začali skúšobný proces inscenácie Lajka (Volám sa Pes), začala som sa na Lajku pozerať úplne inými očami. Naša hlavná postava má tak krásny a bohatý vnútorný svet. Cíti. Má emócie. Je stále oddaná a verná ľuďom, aj napriek tomu, že jej ublížili. Pritom chcela od nás a od sveta tak málo,“ hovorí Timea Spišáková, herečka v hlavnej úlohe inscenácie, vyvolávajúcej aj otázky slobody ľudí, rozhodovania sa sám za seba i ceny života.
„Pýtame sa tak v prípade Lajky, psej bytosti, ktorú vyslali do vesmíru na istú smrť. No nechceme, aby jej príbeh bol iba pripomienkou. Mali by sme sa skutočne začať viac zamýšľať nad hodnotou každého jedného života,“ dodáva Spišáková.
Inscenáciu režíruje Natália Ježíková. Účinkujú v nej študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia bábkarskej tvorby.
Psia kozmonautka Lajka sa počas misie Sputnik 2 v roku 1957 stala prvou živou bytosťou na obežnej dráhe planéty Zem, kde taktiež zahynula. Môžeme ospravedlniť jej smrť vedeckým triumfom? Zmýšľali by sme rovnako, ak by sme do vesmíru na istú smrť vyslali človeka? Pes je dar. Dal by ľuďom všetko. No naučili sme sa narábať s jeho bezpodmienečnou láskou? Dokážeme zobrať zodpovednosť za živé tvory, ktoré sme si k sebe pripútali? Aj tieto otázky si kladú tvorcovia inscenácie, ktorá divákom ponúka možnosť zoznámiť sa s tvorbou nastupujúcej generácie divadelných umelcov.
„Príbeh Lajky prinášajú naši študenti v podobe inscenácie, ktorá nie je návratom k historickej udalosti, ale predovšetkým citlivou výpoveďou o hodnote života, dôvere a zodpovednosti človeka voči zvieratám,“ približuje inscenáciu Zuzana Ďurčeková, prodekanka Divadelnej fakulty.
Lajka sa v nej ocitá na výskumnej stanici, kde sa spolu s Muškou a Albinou pripravuje na vesmírnu misiu. Podstupujú tri rôzne testy, ktoré overia ich odolnosť proti nehostinným podmienkam. Výber tej správnej psej kozmonautky je v rukách dvoch vedcov. Otázne je, či sa dokážu na testovacie subjekty pozrieť aj inak než cez optiku človeka. Inscenácia dá odpoveď aj na otázku, kým je Lajka pre šľachtené psy. Je pre nich hrdinkou Rin Tin Tinovho rozmeru alebo podradnou pouličnou fenou? Pohľad na ňu divákom priblížia ľuďmi obľubované plemená - rotvajler, borderkólia, zlatý retríver, bígel a francúzsky buldoček.
„Keď sme v októbri začali skúšobný proces inscenácie Lajka (Volám sa Pes), začala som sa na Lajku pozerať úplne inými očami. Naša hlavná postava má tak krásny a bohatý vnútorný svet. Cíti. Má emócie. Je stále oddaná a verná ľuďom, aj napriek tomu, že jej ublížili. Pritom chcela od nás a od sveta tak málo,“ hovorí Timea Spišáková, herečka v hlavnej úlohe inscenácie, vyvolávajúcej aj otázky slobody ľudí, rozhodovania sa sám za seba i ceny života.
„Pýtame sa tak v prípade Lajky, psej bytosti, ktorú vyslali do vesmíru na istú smrť. No nechceme, aby jej príbeh bol iba pripomienkou. Mali by sme sa skutočne začať viac zamýšľať nad hodnotou každého jedného života,“ dodáva Spišáková.
Inscenáciu režíruje Natália Ježíková. Účinkujú v nej študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia bábkarskej tvorby.