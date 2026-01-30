< sekcia Regióny
V divadle vo Zvolene uvedú premiéru televíznej inscenácie S mamou
Autor TASR
Zvolen 30. januára (TASR) - Puto matky a dcéry silnejšie ako čas predstaví Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene v premiére televíznej inscenácie pod názvom S mamou. TASR o tom informovala vedúca obchodno-marketingového oddelenia DJGT Gabriela Valentínyová s tým, že premietať ju budú 5. februára.
Inscenácia sa v Štúdiu Hany Gregorovej v DJGT začne o 18.00 h. V hlavných úlohách sa predstavia Zlatica Gillová po boku dcéry Svetlany Hank Sarvašovej. V láskavej autentickej hre zo života sa podľa divadla nájdu mnohí. Dramatička, dramaturgička a redaktorka Táňa Kusá pri jej písaní vychádzala zo skutočných životných osudov. „Podčiarkla ich silnými dialógmi, dramatickými zvratmi a odkazom o nadčasovosti puta medzi matkou a dcérou,“ podotýka. Postava syna, racionálne uvažujúceho doktora v podaní Daniela Výrosteka, tvorí tretí uhol pohľadu na situáciu.
DJGT uvádza, že kým starnúca matka bojuje s Alzheimerovou chorobou a aj pokusmi o únik zo stereotypu, dcéra stojí pri nej a je vďačná za každú chvíľu, v ktorej ešte zažíva matku v niekdajšej podobe. „Aj preto chce mamu opatrovať sama a je ochotná sa zrieknuť kariéry egyptologičky aj vlastného života,“ poznamenalo divadlo.
Reaguje, že inscenácia S mamou priniesla príležitosť naplno rozohrať dvojgeneračný herecký koncert. Podoba, v akej DJGT predstaví témy hry verejnosti, prechádzala rôznymi verziami. Napokon vznikla profesionálna filmová nahrávka, ktorú zhotovil tím Petra Tomíka. „V réžii riaditeľa DJGT Petra Kováča, scénografii Petra Petrinca a dramaturgii Uršule Turčanovej je tak zachovaný jedinečný herecký súzvuk blízkosti dvoch generácií,“ potvrdilo DJGT.
