V Divíne sa uskutoční druhý ročník Balassových hradných slávností

Divín 16. mája (TASR) - V obci Divín v okrese Lučenec sa v sobotu (17. 5.) uskutoční druhý ročník Balassových hradných slávností. V areáli hradu Divín budú na návštevníkov čakať sokoliari a šermiari, ohňová šou či ochutnávka dobovej kuchyne, pripravené sú i tvorivé dielne a trh remesiel. Pre TASR to uviedol starosta obce Ján Sivok.



Prvý ročník hradných slávností v Divíne sa konal vlani pri príležitosti 695. výročia prvej písomnej zmienky o obci a 345. výročia zničenia samotného hradu. Podujatie obec pomenovala po Imrichovi III. Balassovi, lúpežnom rytierovi, ktorý divínske hradné panstvo vlastnil v druhej polovici 17. storočia. Práve pre jeho zbojstvá bol hrad v Divíne 4. apríla 1679 cisárskymi vojakmi vyplienený a vyhodený do vzduchu. Balassove hradné slávnosti majú návštevníkom pripomenúť významné historické udalosti obce či povesti a legendy o samotnom Balassovi, ale tiež predstaviť pozostatky hradu širokej verejnosti.



„Prvý ročník nás presvedčil o opodstatnenosti a význame vzniku tohto podujatia, čo potvrdzuje aj jeho vysoká návštevnosť v prvom roku, a to približne 400 návštevníkov počas celého dňa,“ uviedol Sivok.



Tento rok sa Balassove hradné slávnosti v Divíne uskutočnia v sobotu počas Noci múzeí a galérií, otvorenie hradného areálu je naplánované na 14.00 h. Návštevníkov budú čakať ukážky sokoliarov, historické tvorivé dielne, lukostrelci, ukážky historickej šermiarskej skupiny, dobové tance či historické divadlo. Pripravená je aj ochutnávka dobovej kuchyne, trh remesiel a po zotmení i ohňová šou.



„Počas Balassových hradných slávností budú návštevníkom podujatia sprístupnené priestory hradnej recepcie, ako aj turistickej hodovne a hradnej mučiarne s možnosťou nahliadnutia do hradnej hladomorne,“ priblížil starosta s tým, že na návštevníkov v areáli čaká aj novovybudované schodisko na horný hrad.



Prvá písomná zmienka o Divínskom hrade pochádza z roku 1329, postavený bol na ochranu dôležitej cesty do stredoslovenskej banskej oblasti. Počas svojej existencie patril viacerým šľachtickým rodom, od jeho zničenia v druhej polovici 17. storočia postupne chátral. Intenzívnejšie záchranné práce na hrade realizuje miestna samospráva už vyše desať rokov.