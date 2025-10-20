< sekcia Regióny
Prelomová transplantácia v Bratislave: Lekári zachránili dve deti
Úspešné transplantácie uskutočnili v priebehu dvoch týždňov tímy pod vedením primára kardiochirurgického oddelenia DKC Mateja Nosáľa a primára oddelenia.
Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - V Detskom kardiocentre (DKC) v Bratislave transplantovali na prelome septembra a októbra srdcia dvom deťom vo veku deväť mesiacov a desať rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) Soňa Valášiková.
„Mimoriadne na transplantáciách bolo to, že obe pacientky čakali na transplantáciu na dlhodobej mechanickej podpore zlyhávajúceho srdca pomocou tzv. Berlínskeho srdca, resp. mechanickej podpory srdca typu Heart Mate 3,“ priblížila Valášiková. Ozrejmila, že úspešné transplantácie uskutočnili v priebehu dvoch týždňov tímy pod vedením primára kardiochirurgického oddelenia DKC Mateja Nosáľa a primára oddelenia kardiochirurgie NÚSCH Michala Hulmana.
Hovorkyňa spresnila, že počet detských transplantácií srdca tak dosiahol 24. „Tento úspech odzrkadľuje vysoko špecializovanú prácu transplantačných tímov NÚSCH-DKC v liečbe zlyhávajúceho srdca. Zároveň je obrazom úzkej spolupráce detského a dospelého transplantačného tímu NÚSCH,“ podotkla.
