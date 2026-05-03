< sekcia Regióny
NEHODA AUTOBUSU NA FREKVENTOVANEJ CESTE: Hlásia zranených
V dôsledku nehody je blokovaný jeden jazdný pruh.
Autor TASR,aktualizované
Dobrá Niva 3. mája (TASR) - V obci Dobrá Niva v okrese Zvolen došlo v nedeľu ráno k dopravnej nehode autobusu. Zranených môže byť viacero osôb. Na mieste zasahujú pozemné ambulancie záchrannej zdravotnej služby i leteckí záchranári. Na sociálnej sieti o tom informuje Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR.
„Operátori tiesňovej linky 155 koordinujú udalosť s hromadným postihnutím osôb, ku ktorej prišlo krátko pred ôsmou hodinou ráno v obci Dobrá Niva. Zásah prebieha. O počte pacientov a rozsahu zranení budeme informovať akonáhle to situácia dovolí,“ uviedlo operačné stredisko.
Ako informovala Zelená vlna STVR, v Dobrej Nive sa na hlavnom ťahu prevrátil autobus. V dôsledku nehody je blokovaný jeden jazdný pruh.
„Operátori tiesňovej linky 155 koordinujú udalosť s hromadným postihnutím osôb, ku ktorej prišlo krátko pred ôsmou hodinou ráno v obci Dobrá Niva. Zásah prebieha. O počte pacientov a rozsahu zranení budeme informovať akonáhle to situácia dovolí,“ uviedlo operačné stredisko.
Ako informovala Zelená vlna STVR, v Dobrej Nive sa na hlavnom ťahu prevrátil autobus. V dôsledku nehody je blokovaný jeden jazdný pruh.