V Dobšinej a Veľkom Krtíši sa uskutoční stretnutie inšpiratívnych žien

Dobšiná/Veľký Krtíš 6. marca (TASR) – V Dobšinej a Veľkom Krtíši sa pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ) uskutoční stretnutie so štyrmi inšpiratívnymi ženami. Podujatie Svet žien organizuje nezisková organizácia Karpatská nadácia v rámci programu UPre ženy, ktorý je zameraný na vzdelávanie žien z marginalizovaných rómskych komunít. TASR o tom za neziskovú organizáciu informovala Dominika Franeková.



"Vnímame, že spoločnosť sa rozdeľuje takmer vo všetkých témach, aj tých ženských. Ukazujeme jedna na druhú namiesto toho, aby sme si pomáhali a podporovali sa. Zabúdame na to, že ak nejaká žena robí niečo ináč, neznamená, že to robí zle, len to robí inak," uviedla Gabriela Krestián Kuchárová z Karpatskej nadácie.



Cieľom podujatia Svet žien je ukázať, že hoci ženy riešia odlišné problémy, podstata ženskosti je rovnaká. Posolstvo chcú organizátori verejnosti prezentovať prostredníctvom rozhovorov s inšpiratívnymi ženami, napríklad herečkou Alžbetou Ferencovou, majiteľkou čajovne a profesionálnou kamionistkou Máriou Patakovou či maliarkou Monikou Vozárovou. Stretnutia sa uskutočnia v stredu (8. 3.) v Dobšinej a vo štvrtok (9. 3.) vo Veľkom Krtíši.



"Chceme, aby toto podujatie potešilo ženy, aby mali pocit, že na nich záleží a aby vedeli, že všetky z nás máme svoje starosti, ale existujú na ne riešenia," dodala manažérka programu UPre ženy Natália Príhodová. Na programe UPre ženy spolupracuje Karpatská nadácia spolu s ďalšími partnermi, cieľom je vzdelávanie žien z marginalizovaných rómskych komunít v pracovnej oblasti, finančnej gramotnosti a v oblasti osobnostného rozvoja.