V Dobšinej na základnej škole evidujú zvýšený výskyt vší u detí

Dobšiná 18. decembra (TASR) - Na Základnej škole Eugena Ruffinyho v Dobšinej evidujú zvýšený výskyt pedikulózy. Vši sa na škole rozšírili koncom novembra, v škole sa konalo aj stretnutie hygienikov s rodičmi, ktorého cieľom bolo šírenie osvety v oblasti prevencie ochorenia. Pre TASR to uviedol riaditeľ školy Jaroslav Hutník.



Dobšinskú základnú školu navštevuje takmer 700 žiakov, podľa odhadov riaditeľa školy môže mať vši v súčasnosti do desať percent detí. "Učitelia ani asistenti nemajú právo kontrolovať deťom hlavy. Keď sa náhodou zistí, že niektoré dieťa vši má, posiela sa domov a oboznamujú sa rodičia, aby urobili opatrenia na ich odstránenie," skonštatoval Hutník.



Zvýšený výskyt vší u detí v Dobšinej eviduje aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rožňave, problém sa mal objaviť koncom novembra. "RÚVZ sporadicky zaznamenáva zvýšený výskyt vší v školských zariadeniach práve začiatkom tohto ročného obdobia, viac v školských zariadeniach, ktoré navštevujú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia," skonštatovala pre TASR regionálna hygienička Jana Hricková.



V dobšinskej základnej škole sa v ostatných dňoch konalo aj stretnutie zástupcov samosprávy, školy, RÚVZ a rodičov žiakov, ktorého cieľom bolo okrem iného aj šírenie osvety v oblasti predchádzania a riešenia pedikulózy. Prevencia je podľa úradu najmä v rukách rodičov a opatrenia je potrebné vykonávať aj u zdravých členov rodiny a jednotlivých tried.



"Pri hromadnom výskyte vší je nevyhnutné opatrenia vykonať naraz u všetkých členov kolektívu, a to najmä v rodinách. Rodičia by si spoločne s pedagógmi mali určiť presný termín, kedy sa vykoná dezinsekčná akcia, zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom, a to nielen vlasov, ale aj oblečenia, čiapok, vypranie obliečok, matracov, čalúnenia a podobne, doplnené o mechanické odstránenie vší a hníd špeciálnym hrebeňom určeným na tento účel," priblížila Hricková.