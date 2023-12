V doline Tiesňavy pri Stratenej sa zosunul svah s chodníkom

Stratená 21. decembra (TASR) - Dolina Tiesňavy pri obci Stratená v južnej časti Slovenského raja je od štvrtka až do odvolania uzavretá. Dôvodom je svahový zosuv, ku ktorému v lokalite došlo. Na svojej oficiálnej stránke o tom informovala Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi.



V doline Tiesňavy došlo podľa ochranárov k zosunutiu celého svahu spolu s turistickým chodníkom aj zaisťovacími reťazami na stromoch do potoka. "Keďže si oprava bude vyžadovať vybudovanie nového turistického chodníka aj s technickými sprístupňovacími zariadeniami, pôjde o dlhodobú uzáveru," uviedol národný park.