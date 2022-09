V Dolnej Krupej sa uskutoční druhý ročník koncertu Rozárium hudby

Dolná Krupá 9. septembra (TASR) - Do parku kaštieľa v Dolnej Krupej sa opäť po roku vráti Ludwig van Beethoven v podobe tónov jeho výnimočných skladieb. V sobotu (10. 9.) sa uskutoční koncert komornej hudby Rozárium hudby 2022. TASR o tom informovala Katarína Rohaľová z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj.



Ako doplnila, je to už druhý ročník spojenia vážnej hudby a jedinečných zážitkov v Trnavskom kraji. Návštevníci koncertu si môžu vychutnať skladby Beethovena, Brahmsa a Silvestrova v podaní slovenských interpretov v jesennej atmosfére parku kaštieľa.



KOCR Trnavský kraj v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a partnermi projektu pripravili podujatie, ktoré oživilo príbeh skladateľa Ludwiga Van Beethovena a jeho pobyt v klasicistickom kaštieli v Dolnej Krupej. "Som rád, že môžem s mojimi priateľmi priniesť kvalitný hudobný zážitok do parku spojeného s osobou génia Beethovena. Teší ma prepojenie s naším festivalom Konvergencie, ktorý tento rok začína hneď po Rozáriu hudby," uviedol zakladateľ a umelecký riaditeľ festivalu Konvergencie violončelista Jozef Lupták.



Na Rozáriu hudby sa predstavia aj umelci komorného orchestra Convergence Players pod vedením vo Švajčiarsku pôsobiaceho huslistu Igora Karška. Tí ponúknu Violončelovú sonátu A dur Ludwiga van Beethovena, Sexteto G dur Johannesa Brahmsa a meditáciu od súčasného ukrajinského skladateľa Valentina Silvestrova.



Špeciálnym hosťom večera bude Robert Roth, ktorý prečíta výber z Beethovenových listov. "Tento rok je špeciálny, pretože okrem kvalitného hudobného zážitku bude pripravený aj bohatý sprievodný program, ktorý umožní stráviť v destinácii viac času a prinesie komplexný zážitok. Lístky sú dostupné na www.krajzazitkov.sk, ale zakúpiť si ich môžete aj priamo na mieste," doplnila Rohaľová.