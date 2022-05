V Dolnej Krupej sa začína tohtoročná včelárska sezóna

Dolná Krupá 7. mája (TASR) – Ochutnávku medov a včelích produktov a degustáciu medoviny pripravili v sobotu v Dolnej Krupej pri Trnave na otvorenie tohtoročnej včelárskej sezóny v Medolandii. Záujemcovia si môžu pozrieť exponáty historického včelárenia i pomôcky moderného včelára. Informoval o tom zastupujúci výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism Alexander Prostiňák.



Nielen deťom je venovaná prechádzka po včelárskom chodníku, pre dospelých je určená možnosť nazrieť do archívnych pivníc, kde sú uložené aj prvé medoviny vyrobené v medovinárstva, ktorého produkty pravidelne získavajú najvyššie ocenenia na svetových výstavách medovín. Je možnosť zakúpenia medu i medoviny, deti dostanú hracie karty na hry Tajomstvo Medolandie a Medové dobrodružstvo. Podujatie trvá od 9.00 do 20.00 hodiny, vstup je voľný.



Rodinné medovinárstvo v Dolnej Krupej sa vydalo na cestu znovuobjavenia medoviny so snahou nadviazať na hodnoty svojich predkov. Základná filozofia spočíva vo výrobe odrodových medovín odlíšených druhom medu. Návštevníkom ponúkajú komentované prehliadky, školským exkurziám prednášky o živote včiel s návštevou rozária a rozprávanie o zakladateľke rozária Márie Henriete, grófke Chotekovej. Počas exkurzie deti prejdú okolo najväčšej kvapky medu a môžu ochutnávať z ponuky medov.