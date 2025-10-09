< sekcia Regióny
V Dolnej Strehovej obnovili sálu kultúrneho domu
Premenili ju na kinosálu.
Autor TASR
Dolná Strehová 9. októbra (TASR) - V obci Dolná Strehová vo Veľkokrtíšskom okrese obnovili sálu kultúrneho domu, ktorú premenili na kinosálu. Uskutočnili sa hlavne stavebné práce v interiéri, podľa starostu Ľuboslava Dobrockého zmenou prešlo javisko, ktoré komplexne zrekonštruovali.
Dodal, že súčasťou stavebných prác boli obnova elektroinštalácie, všetkých stien, nové sú stierky i niektoré stropy. Vymenili aj podlahu. Ako ďalej uviedol, obci sa na tento projekt podarilo získať nenávratný finančný príspevok od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. „Celková investícia presiahla 68.000 eur a 50.000 eur bol príspevok,“ objasnil.
Poznamenal, že obnovenú sálu otvorili pre ľudí slávnostne. „Rozhodli sme sa pre premietanie rozprávky. V Dolnej Strehovej to ešte nebolo. Malo to veľký úspech a deti boli veľmi spokojné,“ zhodnotil s tým, že verejnosť privítala toto predstavenie pozitívne. Podľa neho prišli s požiadavkou, aby takéto premietania v obci pokračovali, a to hlavne počas zimných večerov. „Uvažujeme nad tým, budeme robiť všetko tak, aby sme opäť zorganizovali program pre deti a možno aj filmy pre dospelých občanov,“ reagoval starosta.
