< sekcia Regióny
V Dolnej Trnávke dokončili a vysvätili novú krížovú cestu
Autor TASR
Dolná Trnávka 1. mája (TASR) - V Dolnej Trnávke v okrese Žiar nad Hronom dokončili a vysvätili pred krátkym časom novú krížovú cestu. Pútnické miesto, ktoré je situované v ľahko dostupnom teréne prístupnom aj pre starších ľudí, postavili vďaka milodarom veriacich a vďaka pomoci dobrovoľníkov.
Starostka Kristína Kupcová pre TASR priblížila, že myšlienka vybudovať v obci krížovú cestu vznikla už pred niekoľkými rokmi. „Miesto, ktoré sme pre ňu vybrali, nás oslovilo takým pokojom, lebo hoci to je blízko cesty, je tam ticho. Ste tam v objatí prírody,“ priblížila s tým, že terén nie je náročný.
Keďže sa miestni veriaci s touto myšlienkou stotožnili, zorganizovali zbierku a nasledovalo niekoľko brigád, počas ktorých terén upravili, pripravili lôžka pre jednotlivé zastavenia, osádzali kamene a inštalovali obrazy zastavení.
Jednotlivé zastavenie tvoria ryolitové kamene, pre ktoré sa rozhodli z dôvodu ich trvácnosti, doplnené sú o kovové vyobrazenia. Tie podľa Kupcovej vytvorili žiaci Súkromnej školy umeleckého priemyslu v obci Hodruša-Hámre. Krížovú cestu podľa starostky dokončili a posvätili tesne pred Veľkou nocou.
