V dolnokubínskej nemocnici doteraz ošetrili vyše 90 ukrajinských detí

Dolný Kubín 1. apríla (TASR) – Ukrajinské deti na Orave ošetrujú na detskom oddelení dolnokubínskej nemocnice. Možnosť vyšetrenia sprístupnila nemocnica predbežne na dva dni v týždni, zdravotnú starostlivosť poskytujú pacientom do 19 rokov. Primárka detského oddelenia Beáta Dudášiková pre TASR uviedla, že doposiaľ ošetrili viac ako 90 detských pacientov z Ukrajiny.



"Týmto krokom sme chceli zjednodušiť riešenie zdravotného stavu detí pre mamičky z Ukrajiny v našom regióne. Cieľom je urýchliť ich včlenenie do kolektívov v školách a škôlkach, keďže niektoré mamy si pomerne rýchlo našli prácu na Orave," priblížila primárka.



Utečenci tak nemusia hľadať lekára podľa spádovej oblasti a miesta ubytovania. Dudášiková vysvetlila, že v mnohých prípadoch je potrebné overiť zdravotný stav detí po náročnej ceste z Ukrajiny a ich spôsobilosť začleniť sa do kolektívu. Podľa jej slov sú do budúcna pripravení riešiť nielen akútnu neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ale aj preventívne prehliadky s očkovaním. "Zo všetkých doposiaľ ošetrených detí z Ukrajiny bolo desať akútne chorých. Najčastejším problémom boli teploty a tráviace ťažkosti," skonštatovala.



Na vyšetrenia detí z Ukrajiny sú určené dva dni v týždni, a to pondelky a štvrtky. Dudášiková ubezpečila, že v prípade potreby môžu starostlivosť rozšíriť o ďalšie dni. "Ohlasy sú zatiaľ veľmi pozitívne. A to nielen od mamičiek a detí z Ukrajiny, ale aj zo strany tunajších poskytovateľov ubytovania a školských zariadení," zhodnotila.