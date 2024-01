V dolnokubínskej nemocnici sa vlani narodilo vyše 630 detí

Dolný Kubín 11. januára (TASR) - V dolnokubínskej nemocnici sa počas uplynulých 12 mesiacov narodilo 636 detí. Najviac ich prišlo na svet v máji, 73. Malých Dolnokubínčanov pribudlo 141, z toho 69 dievčat a 72 chlapcov. Potvrdila to Petra Šárfy z evidencie obyvateľstva na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne.



V rebríčku najobľúbenejších dievčenských mien vlani dominovali Alžbeta, Eliška, Nela a Stella. Pre chlapcov si rodičia najčastejšie zvolili mená ako Dominik, Jakub, Matúš, Oliver a Šimon. "Každý rok sa stretávame so záujmom rodičov o netradičné mená. A tak kým jedni nedajú dopustiť na tradičné slovenské mená, iní sa zas pri svojich ratolestiach nechali inšpirovať zahraničím. Vďaka ich rozhodnutiu nesú dievčatá mená ako Aria či Ariyah. Medzi chlapcami sú v zozname netradičných mien Bastian alebo Izák," vysvetlila Šárfy.



Manželstvo v uplynulom roku uzavrelo 100 párov, čo je o tri páry menej ako v roku 2022. Z toho bolo 67 sobášov cirkevných a 33 civilných. Najčastejšie si snúbenci chceli povedať áno v mesiaci september. Obrady sa nekonali len v priestoroch radnice. "Medzi obľúbené miesta patrili napríklad hotely na Kubínskej holi či kaštieľ vo Vyšnom Kubíne. Ako najnetradičnejšie miesto si jeden pár vybral napríklad lúku na chate na Kubínskej holi," priblížila Emília Serdelová z matričného úradu mesta. Dodala, že vlani sa rozviedlo 33 párov, čo je oproti roku 2022 mierny pokles.



Do matričných kníh mesta zapísali aj 145 úmrtí, z toho 65 žien a 80 mužov. "Na trvalý pobyt sa vlani v Dolnom Kubíne prihlásilo 212 ľudí, čo je oproti roku 2022 o 12 občanov viac. Naopak, v minulom roku sa odhlásilo 348 Dolnokubínčanov, čo je o 50 ľudí menej ako v predchádzajúcom roku," doplnila Šárfy.