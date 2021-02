V Dolnom Kubíne horel byt, hasiči evakuovali 23 ľudí

Dolný Kubín 6. februára (TASR) – Požiar bytu na Okružnej ulici v Dolnom Kubíne likvidovalo v sobotu ráno 13 hasičov. Z bytového domu evakuovali 23 obyvateľov, k vážnym zraneniam nedošlo. Pre TASR to uviedol žilinský krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Jaroslav Kapusniak.



Oheň sa rozhorel na najvyššom, ôsmom poschodí bytovky. Podľa Kapusniaka hasiči požiar lokalizovali do 30 minút, uhasiť sa im ho podarilo po hodine a pol. Zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch. "Majiteľka bytu bola intoxikovaná splodinami horenia, no nik ďalší sa pri udalosti nezranil," doplnil krajský riaditeľ hasičov.



Evakuovaným obyvateľom bytovky poskytlo mesto priestory v miestnom kultúrnom stredisku. Po uhasení požiaru a odvetraní priestorov sa podľa Kapusniaka mohli vrátiť domov.



Hasičom sa za ich rýchly zásah poďakoval aj dolnokubínsky primátor Ján Prílepok. "Vďaka ich profesionalite nedošlo k vážnym zraneniam ani škodám na majetku. Dokonca ostal suchý aj byt rovno pod tým horiacim. Veľkú spolupatričnosť a vzájomnú pomoc si prejavili všetci obyvatelia postihnutého bytového domu na Okružnej ulici," napísal primátor na sociálnej sieti.



Pri udalosti zasahovalo 13 hasičov so siedmimi kusmi techniky, z toho boli dva kusy hasičskej výškovej techniky.