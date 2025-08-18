< sekcia Regióny
V Dolnom Kubíne horel dom, zranila sa pri tom jedna osoba
Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.
Autor TASR
Dolný Kubín 18. augusta (TASR) - Sobotný (16. 8.) nočný požiar v kotolni rodinného domu v meste Dolný Kubín v časti Beňová Lehota si vyžiadal zranenie jednej osoby, ktorá bola intoxikovaná splodinami horenia. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Veličná a Oravská Poruba jedným vysokotlakovým, jedným C a jedným D prúdom. Pri zásahu boli použité autonómne dýchacie prístroje,“ priblížili hasiči.
Podotkli, že následkom požiaru vznikla majiteľovi rodinného domu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 50.000 eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.
