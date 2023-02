V Dolnom Kubíne je ohrevňa pre bezdomovcov otvorená 24 hodín denne

Dolný Kubín 9. februára (TASR) - Ohrevňa pre ľudí bez prístrešia v Dolnom Kubíne je aktuálne otvorená 24 hodín denne. V mrazivých dňoch je prístupná aj ľuďom pod vplyvom alkoholu. Na sociálnej sieti o tom informoval dolnokubínsky primátor Ján Prílepok.



Ohrevňa sa nachádza v priestoroch nocľahárne na Ulici Milana Rastislava Štefánika pri rieke Orava. "Nikto tak nemusí ostať na ulici, ale nikoho ani nemôžeme donútiť ísť do mestského zariadenia," vysvetlil primátor.



Prílepok zdôraznil, že nocľaháreň plní nielen účel prenocovania, ale obyvateľom bez prístrešia poskytuje aj priestor na prípravu stravy či osobnú hygienu. K dispozícii majú šatstvo i obuv. "V neposlednom rade nastupuje sociálna práca zameraná na zmiernenie a odstraňovanie dôvodov, pre ktoré sa títo ľudia ocitli v nepriaznivej životnej situácii," uviedol primátor.



Ľudia bez prístrešia tiež môžu získavať pracovné návyky. Postupne sa zaraďujú do drobných obecných prác v spolupráci s úradom práce. "Prípadne ich samospráva zaraďuje do dobrovoľníckej činnosti, zameranej na rozvoj a zveľaďovanie mesta," skonštatoval Prílepok. Podieľajú sa napríklad na údržbe, ako je maľovanie, čistenie či drobné opravy zariadenia nocľahárne a ohrevne.