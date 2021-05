V Dolnom Kubíne nainštalovali nabíjacie stanice na elektromobily

Dolný Kubín 23. mája (TASR) – Vodiči elektromobilov si po novom môžu nabiť svoje autá v Dolnom Kubíne. Šesť nabíjacích staníc nainštalovali v stĺpoch verejného osvetlenia v troch lokalitách. Ponuka pre mesto na takúto spoluprácu prišla od dolnokubínskej firmy, ktorá bola úspešná v projekte rezortu hospodárstva. Pre TASR to uviedol Martin Buzna z dolnokubínskej radnice.



Minimálne prvý rok bude služba pre všetkých záujemcov zadarmo. Nabíjanie je zatiaľ iba za cenu parkovného. "Ako mesto sme veľmi radi, že sa môžeme podieľať na takomto inovatívnom riešení. Pri výbere lokalít sa v prvom rade bral ohľad na to, kde je to pri nejakých drobných stavebno-technických úpravách vôbec možné realizovať. Preto sme vybrali miesta ako parkovisko pred kinom, daňovým úradom a penziónom. Zároveň sme z takto vytypovaných vetiev verejného osvetlenia vybrali tie, ktoré sa nachádzajú v centre nášho mesta, aby nabíjanie elektromobilov bolo atraktívne," priblížil dolnokubínsky primátor Ján Prílepok.



Ako dodal, projekt dostáva mesto na európsku mapu elektromobility. "Nielen pre domácich, ale aj pre turistov prechádzajúcich okolím Dolného Kubína to môže byť dôvod, prečo k nám prísť. Čas nabíjania môžu využiť na spoznanie nášho mesta, prechádzku či návštevu kaviarne, reštaurácie alebo galérie," poznamenal Prílepok.



Mesto vďaka spolupráci získalo aj viac ako 50 nových svietidiel. Umiestnené sú na nábreží Oravy a v centre mesta. Samospráve to prináša zmodernizované vetvy verejného osvetlenia, ktoré sa dajú ovládať na diaľku, hlásia poruchy a výpadky. "Jedným z benefitov je riadenie osvetlenia, ktoré nám umožní znížiť náklady, keďže v určitých nočných hodinách budeme moc jemne stlmiť osvetlenie. Vieme ho lepšie riadiť a zároveň nad ním získavame absolútnu kontrolu," zdôraznil Buzna.