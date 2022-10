V Dolnom Kubíne neďaleko ZŠ stavajú prvé inkluzívne ihrisko v meste

Dolný Kubín 13. októbra (TASR) – Prvé bezbariérové, tzv. inkluzívne ihrisko v Dolnom Kubíne začali stavať neďaleko tamojšieho zimného štadióna. Pre TASR to vo štvrtok potvrdil Martin Buzna z dolnokubínskej radnice. Ako dodal, ihrisko má spájať zdravé deti s deťmi s rôznymi typmi postihnutia. Podľa jeho slov to umožní, aby sa mohli spoločne hrať, spoznávať a navzájom sa lepšie pochopiť.



"Komponenty bezbariérového ihriska sú z prírodných materiálov a tvoria zázemie pre zmysluplné trávenie voľného času rodiny. Sú navrhnuté tak, aby detské ihrisko bolo skutočne pre všetkých členov komunity, vytvorilo príjemný a bezpečný priestor pre rozvoj zručností detí, zábavu, oddych či zdieľanie zážitkov," informoval Buzna s tým, že kombinácia špeciálnych hracích prvkov má umožniť tráviť čas hrou aj deťom s hendikepom. Súčasťou bude 20 metrov dlhý hrací priestor v tvare lode.



Ihrisko budujú v blízkosti zimného štadióna, v ktorom sídli slovenská parahokejová reprezentácia. "Cieľom je, aby deti s hendikepom videli, že aj ony sa môžu stať úspešnými športovcami," uviedol Buzna. Vysvetlil, že štadión je prispôsobený na športovanie detí i dospelých so zdravotným znevýhodnením.



Dokončenie ihriska je výhľadovo naplánované na jar budúceho roka, a to z kapacitných dôvodov na strane dodávateľov. Projekt realizujú s podporou ministerstva práce. Predstavuje viacgeneračný priestor s prvkami pre deti od troch do 14 rokov a oddychovou zónou pre dospelých.