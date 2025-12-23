< sekcia Regióny
V Dolnom Kubíne obnovili niekoľko športovísk
V rámci projektu zväčšili plochu skateparku na Veľkom Bysterci o 114 štvorcových metrov.
Autor TASR
Dolný Kubín 23. decembra (TASR) - Mesto Dolný Kubín v uplynulých mesiacoch obnovilo futbalové ihrisko, skatepark, športové ihrisko pri telocvični Základnej školy (ZŠ) M. Kukučína, zimný štadión aj ihriská na sídliskách Banisko a Brezovec. Zrealizované obnovy majú zlepšiť podmienky nielen pre športovcov, ale aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, rodiny s deťmi a širokú verejnosť. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora mesta.
„Symbolicky sme ukončili jeden obrovský projekt s veľkým významom pre celé naše mesto. Na rekonštrukciu našej infraštruktúry putovalo od Nadácie Kia Slovakia takmer 700.000 eur, ktorá slúži deťom, športovcom, zdravým aj tým hendikepovaným,“ uviedol primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.
Na začiatku roka 2025 podpísali memorandum o spolupráci mesto Dolný Kubín, Slovenský olympijský a športový výbor, Slovenský paralympijský výbor, Žilinský samosprávny kraj a Nadácia Kia Slovakia. Podľa koordinátora aktivít memoranda a generálneho manažéra Slovenskej parahokejovej reprezentácie Miroslava Drába sa v meste podarilo vybudovať komunitu ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú a výsledky tejto spolupráce sú dnes viditeľné v praxi. „Človek na vozíku či mamička s kočíkom často narážajú na bariéry. My sme tieto bariéry odstránili a zároveň ukázali ostatným, že inklúzia sa dá robiť aj v praxi,“ uviedol Dráb.
Na futbalovom ihrisku s umelou trávou došlo k výmene poškodeného povrchu na ploche viac ako 7000 štvorcových metrov. Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena energeticky náročných svietidiel nad ihriskom za úsporné LED osvetlenie, ktoré zníži spotrebu energie až o 75 percent.
Na zimnom štadióne okrem opráv, rekonštrukcie a bezbariérových úprav vytvorili aj posilňovňu pre parašportovcov. Stavebné práce realizovali zdravotne znevýhodnení zamestnanci mestského sociálneho podniku. „Medzi realizované práce patrila kompletná obnova fasády zimného štadióna, maľovanie interiéru v administratívnej časti a vybudovanie dvoch bezbariérových toaliet. V závere rekonštrukcie sa uskutočnila aj výmena vchodových dverí a niektorých okien zo strany ulice Športovcov. Vymenené boli mantinely na striedačkách, pribudla nová časomiera na zápasy aj moderné ozvučenie,“ spresnila konateľka spoločnosti Komunitné služby Michaela Porvichová.
V rámci projektu zväčšili plochu skateparku na Veľkom Bysterci o 114 štvorcových metrov. Pribudli na ňom aj nové betónové a železné prvky. „Plochu sme doplnili o nové prvky. ako je mini urampa, sú tu fanbox, grandboxy, nájazdové rampy. Vlastne všetko, čo môžu využívať skateboardisti, ľudia na kolobežkách a BMX jazdci,“ priblížil nové prvky autor projektovej dokumentácie Juraj Fačko.
Viacúčelové športovisko v areáli ZŠ M. Kukučína s výmerou viac ako 1220 štvorcových metrov má nový asfaltový povrch, na ktorom sa dá zahrať napríklad basketbal, florbal či nohejbal. Jeho súčasťou je aj exteriérový mobiliár v podobe piknikových stolov a ležadiel, pingpongového stola či kalčeta.
