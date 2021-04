V Dolnom Kubíne otvoria sedem materských a štyri základné školy

Dolný Kubín 10. apríla (TASR) - Dolnokubínska samospráva otvorí na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR od pondelka (12. 4.) všetky materské školy a prvý stupeň základných škôl.



Ako informoval primátor Dolného Kubína Ján Prílepok, školy budú dostupné pre deti všetkých rodičov. Spolu s nimi budú aj naďalej v čase od 6.30 do 16.00 h otvorené školské kluby detí. Základné umelecké školy budú môcť poskytovať len individuálne vyučovanie.



„Naše školy sa intenzívne pripravovali na otvorenie ďalších ročníkov v siedmich materských, štyroch základných školách na prvom stupni a dvoch základných umeleckých školách. Sme veľmi radi, že sa situácia postupne zlepšuje a my môžeme začať otvárať naše školy. Určite to uvítajú rodičia, učitelia, ale aj deti, ktorým už chýbajú ich spolužiaci,“ povedal primátor.



Podľa vedúceho odboru školstva, kultúry, mládeže a športu dolnokubínskej radnice Michala Švetna sa budú od pondelka deti 1. – 4. ročníka individuálne vzdelávať aj v základných umeleckých školách s výnimkou dychových nástrojov a spevu. Kolektívne vyučovanie v tanečnom a výtvarnom odbore bude stále dištančné.



Žiaci prvého stupňa základných škôl sa pred nástupom do škôl nemusia testovať. Ich prezenčné vyučovanie je podmienené negatívnym výsledkom testu jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom a čestným vyhlásením. Otestovaním budú musieť prejsť zamestnanci škôl.



„Od pondelka sa automaticky spúšťa školský semafor, ktorý hovorí, že pokiaľ sa po otvorení objaví v triede alebo škole pozitívny prípad, môže ju uzatvoriť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa,“ ozrejmil vedúci odboru školstva.



V Dolnom Kubíne otvoria od pondelka aj školské jedálne. „Prosíme rodičov, aby prihlasovali deti do jedální už počas víkendu a neodkladali to na pondelok. Skoré prihlásenie je potrebné, aby sa jedálne dokázali pripraviť,“ konštatoval Švento.