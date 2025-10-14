Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Dolnom Kubíne otvorili hlavnú bránu nového cintorína

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Mesto Dolný Kubín ešte koncom minulého roka vyhlásilo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa rekonštrukcie domu smútku, ktorý bol postavený v 70. rokoch minulého storočia.

Autor TASR
Dolný Kubín 14. októbra (TASR) - V Dolnom Kubíne otvorili hlavnú bránu na novom cintoríne. Stavebná firma, ktorá rekonštruuje dom smútku, umožnila verejnosti vstup aj cez spodný vchod ku schodom. Primátor mesta Ján Prílepok o tom informoval na sociálnej sieti.

Firma vytvorila štrkový prístup, osadila oplotenie a zabezpečila bezpečný koridor cez stavenisko a mesto doplnilo smetné koše, aby bola návšteva cintorína pohodlnejšia. „Mrzí nás, že rekonštrukcia domu smútku sa predĺžila. Počas prác boli odhalené závažné statické nedostatky, preto bolo potrebné doprojektovať komplexné riešenie,“ uviedol Prílepok.

Na rekonštrukcii domu smútku sú hotové mikropilotáže, nosné konštrukcie sú spevnené a doplnené, takisto je hotové aj odľahčenie celej strechy ešte pred jej zateplením. Termín dokončenia sa posunul zo septembra na december.

Mesto Dolný Kubín ešte koncom minulého roka vyhlásilo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa rekonštrukcie domu smútku, ktorý bol postavený v 70. rokoch minulého storočia. Rekonštrukcia domu smútku bude mesto stáť 492.000 eur vrátane DPH.
